Войната в Украйна:

Кой е Найден Тодоров - предложението на Андрей Гюров за министър на културата?

18 февруари 2026, 12:49 часа 362 прочитания 0 коментара
Кой е Найден Тодоров - предложението на Андрей Гюров за министър на културата?

Найден Тодоров за четвърти път ще бъде служебен министър на културата. Той е предложението на служебния премиер Андрей Гюров, обявено пред президента Илияна Йотова на 18 февруари 2026 г., а преди това заемаше поста във втория кабинет на Гълъб Донев (2023 г.) и в двете правителства на Димитър Главчев (2024). Тодоров е диригент и културен мениджър. Завършва с отличие музикалното училище "Добрин Петков" в Пловдив и продължава обучението си по оркестрово дирижиране при професор Урош Лайовиц, хорово дирижиране при професор Гюнтер Тойринг и оперно дирижиране при професор Конрад Лайтнер в Университета за музикално и сценично изкуство във Виена.

Още: Политически манипулации и несправедливи обвинения: Найден Тодоров с подкрепа от културни дейци

Богата кариера в музиката

През 1996 година е поканен от йерусалимската фондация "Ленард Бърнстейн" в Академията Рубин в Йерусалим, където специализира при диригента на Израелската филхармония Менди Родан. През 1997 година Тодоров създава в родния си град фестивала "Тракийско лято". Година по-късно получава първия си постоянен международен ангажимент – в Хайфа, Израел, със Северно-израелския симфоничен оркестър, където е избран между повече от 150 кандидати за постоянен диригент на оркестъра.

В следващите години Найден Тодоров гостува на сцените на редица от най-големите културни центрове в Европа, Азия, Африка и Америка. През 2000 година, само на 26 години, е поканен за Музикален директор на Пловдивската опера и филхармония, като се оказва най-младият диригент в България на такава позиция.

Още: Найден Тодоров гостува в емблематичната концертна зала Тонхале - Цюрих

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В периода 2003-2005 работи като художествен ръководител на Оперно-филхармонично дружество Бургас. Няколко години по-късно заема тази позиция и в хор "Дунавски звуци" в Русе. В периода 2005-2017 Найден Тодоров е директор на Държавната опера в Русе.

През 2006 година прави своя дебют с Берлинския симфоничен оркестър и само година по-късно е поканен да дирижира и концертите от турнето на състава в най-големите градове в Япония.

Снимка: Софийска филхармония

През 2010 дебютира и във Виенската народна опера, дирижирайки спектаклите на балета "Лешникотрошачката" от Чайковски с Виенския държавен балет. През 2013 година Найден Тодоров се дипломира като мениджър в областта на културата в Нов Български Университет, където през последните години е поканен да изнася лекции.

Още: Маестро Найден Тодоров в Прага за престижен концерт в Рудолфинума

От 2017 година е директор на Софийската филхармония, с която гостува на някои от най-престижните сцени в Европа – зала "Бозар" в Брюксел, Музикферайн във Виена, голямата зала на Берлинската филхармония и др. В концертите си със Софийската филхармония Найден Тодоров работи с някои от най-изявените по света певци и инструменталисти.

Тодоров е работил и с всички български държавни оркестри и оперни театри, както и с много чужди оркестри, между които Виенския симфоничен оркестър, Филхармонията на Богота - Колумбия, Оркестъра на Румънското радио и телевизия, Филхармонията на град Токио и мн. др.

От 2018 година, като част от образователната политика на Софийската филхармония, Найден Тодоров става водещ на предаването за класическа музика на Българската Национална Телевизия – "На концерт с БНТ 2".

През 2021 г. издава първата си книга с разкази "Полъх от ангели".

Кои са останалите министри в кабинета "Гюров" - вижте ТУК.

Още: Орден "Кавалер на изкуството и литературата" на Франция за маестро Найден Тодоров

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Найден Тодоров кабинетът Гюров
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес