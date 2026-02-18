Тестът от 3 въпроса на Фройд разкрива всичко за вас

Какво да правим с резултатите?

Някога чудили ли сте се какво ви казва подсъзнанието? И какво всъщност мислите за себе си? Потопете се във вътрешния си свят с този прост тест от легендарния Зигмунд Фройд, пише "Sensa".

Фройд, пионерът на психоанализата , вярвал, че подсъзнанието държи ключовете към най-дълбоките ни истини. Той несъзнателно изследвал подробно и днес различни психологически тестове са незаменим инструмент за тълкуване на нечие поведение и проблеми.

От научна гледна точка, тестът за личността е метод, използван за измерване и оценка на различни аспекти на човешкото поведение, способности, личностни черти и психическо функциониране.

Настанете се удобно. Затворете очи за няколко секунди. Представете си, че сте в напълно безопасно пространство. И отговорете честно и бързо на първите 3 въпроса, които ви идват на ум.

Въпрос 1

Представете си, че отваряте старо чекмедже или кутия. Какво има вътре?

Въпрос 2

Намираш се в празна стая. Приближи се до огледалото. Какво виждаш?

Въпрос 3

Намирате съобщение, написано от някой важен за вас. Какво пише в него?

Тълкуване на отговора:

Кутия

Кутията представлява вашите потиснати мисли и чувства.

Кутията е празна: Опитай се да не се гледаш, може би се страхуваш да не ровиш излишно.

В кутията има ценности: Вие възприемате миналото като ресурс.

В кутията има стари писма, снимки, прах: Пазиш много неизказани спомени, тъга и замръзнало съдържание.

Фройд е казал, че потиснатото не изчезва, а живее в символи. Тази кутия е вашият вътрешен архив.

Огледало

Тестът за личността на Фройд с 3 въпроса разкрива всичко за вас

Огледалото е образът на теб самия, такъв, какъвто го възприемаш несъзнателно.

Виж себе си като обикновен, нормален: Ти си във връзка със себе си.

Виждате друг човек или изкривено отражение: Има вътрешен конфликт между вашия образ за себе си и това, кого възприемате.

Изобщо не виждате себе си: Може да изпитате загуба на идентичност, роля на „невидим“ или ниско самочувствие.

В психоанализата огледалото е символ на себепознанието, конфликта между егото и идеалния аз .

Топли думи и подкрепа : Имате източник в себе си, родителска фигура, която ви осигурява подкрепа.

Порицания, очаквания и контрол: Това е гласът на супер егото (вътрешния критик).

Неясен текст или празна страница: Не знаете какво означавате за другите. Липсва ви признание и любов.

Посланието е метафора за това, в което несъзнателно вярвате за себе си през гледната точка на някой друг.

Помислете: Къде в реалния живот действате въз основа на тези образи? Какви емоции предизвикват тези отговори у вас? Къде е отворено вътрешното ви чекмедже - и къде е заключено?