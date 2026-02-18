Спорт:

Майли Сайръс празнува 20 години "Хана Монтана" със специален епизод и невиждани кадри (ВИДЕО)

18 февруари 2026, 12:15 часа 0 коментара
Майли Сайръс ще сподели спомените си за телевизионното шоу "Хана Монтана" в специален епизод по повод 20-годишнината от премиерата му. В ситкома на Disney Channel певицата и актриса играе ролята на Майли Стюарт – тийнейджърка, която води двойствен живот като известната поп певица Хана Монтана. Сериалът се излъчваше в продължение на четири сезона от март 2006 г. до януари 2011 г. В „Хана Монтана“ участваха и нейният истински баща Били Рей Сайръс в ролята на телевизионния баща Роби Рей Стюарт и Джейсън Ърлс в ролята на нейния брат Джаксън.

На 17 февруари продуцентите на Disney обявиха, че Майли ще участва в специалния епизод, който ще бъде излъчен по Disney+ на 24 март – точно две десетилетия след дебюта на сериала.

"Хана Монтана винаги ще бъде част от мен. Това, което започна като телевизионно шоу, се превърна в споделено преживяване, което оформи живота ми и живота на толкова много фенове, и аз винаги ще бъда благодарна за тази връзка. Фактът, че това все още означава толкова много за хората толкова години по-късно, е нещо, с което се гордея много. Този "юбилей на Хана" е моят начин да отпразнувам и да благодаря на феновете, които са били до мен в продължение на 20 години", заяви Майли Сайръс.

Воден от Алекс Купър, епизодът обещава да предложи интимен поглед към създаването на емблематичния персонаж и ще покаже как хитовата изпълнителка се връща към ключови моменти от сериала и разглежда неизлъчвани досега архивни кадри.

"Хана Монтана отвори вратата за толкова много фенове да мечтаят смело, да пеят силно и да приемат всяка страна от себе си, затова и наследството ѝ продължава да блести през поколенията. Сътрудничеството с Майли по този специален проект е мечта и искаме той да бъде любовно писмо към феновете, които и днес са толкова страстни, колкото бяха и когато сериалът дебютира преди почти 20 години", каза Айо Дейвис, президент на Disney Branded Television, цитиран от БГНЕС.

Ева Петрова
