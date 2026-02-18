Направете това с коледния кактус през февруари, за да цъфти следващата зима

Вашият коледен кактус (Schlumbergera) вече е приключил с цъфтежа и вероятно мислите, че с това грижата за него приключва. Всъщност февруари е ключов месец за това растение. Как се грижите за него сега ще определи колко добре ще се възстанови след цъфтежа, как ще расте през пролетта и в крайна сметка колко добре ще цъфти следващата зима.

До февруари растението вече е изразходвало значително количество енергия за цъфтеж и навлиза в кратък период на покой. Растежът се забавя, абсорбцията на вода намалява и корените започват да се „преконфигурират“.

Грижа за коледния кактус през февруари

След цъфтежа, прецъфтелите цветове често остават прикрепени към върховете. Премахването им няма да промени веднага растението, но ще помогне да се насочи енергията към възстановяване и ще намали риска от гниене.

Как да удължите цъфтежа на коледния кактус след празниците

Една от най-често срещаните грешки през този период е да се отнасяте към коледния кактус така, сякаш все още активно расте. По време на периода на покой поливайте по-пестеливо: оставете горния слой на субстрата (приблизително 2-3 см) да изсъхне леко и никога не оставяйте почвата влажна за дълги периоди.

По време на цъфтежа, коледният кактус може да е бил разположен малко по-далеч от ярка светлина, за да се защитят цветовете. Сега е моментът да помислите къде да сложите саксията с него за възстановяване след цъфтежа.

В идеалния случай, постепенно преместете растението на по-ярка, но по-филтрирана светлина: прозорец с източно изложение и меко сутрешно слънце или ярък прозорец с северно изложение са идеални. Избягвайте силното следобедно слънце, което може да изгори стъблата.

Ако растението изглежда малко изкривено след цъфтежа, февруари е идеалното време за лека резитба. Премахването на един или два сегмента от върховете на по-дългите стъбла стимулира разклоняването, което от своя страна създава повече точки за образуване на пъпки през следващата година.

След цъфтежа може да е изкушаващо да наторите растението, но е най-добре да се изчака. Растението все още е в преходен етап и няма да може да използва напълно допълнителните хранителни вещества. Твърде ранното торене често води до слаб растеж или натрупване на соли в субстрата. Изчакайте, докато започне да се образува нов растеж, преди да наторите, което обикновено се случва в началото до средата на пролетта.

Февруари е подходящо време за оценка на цялостното здраве на растението, особено на кореновата му система. Коледният кактус обаче предпочита леко „пренаселена“ среда и не изисква често пресаждане.

Ако корените не растат плътно около кореновата топка, не излизат от дренажните отвори и почвата не изглежда изтощена, най-добре е да оставите растението до пролетта. Стабилността е по-важна от прясната почва в момента.

Дръжте цветето възможно най-далеч от източници на топлина, вентилационни отвори и студени течения, за да избегнете стрес.

Как да удължите цъфтежа на коледния кактус след празниците