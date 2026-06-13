Крият документи за Пеевски, които уж не са секретни: Защо, пита Божидар Божанов

"Делян Пеевски уж го разследват, но не виждаме какво точно се случва. МВР го разследват вероятно по част от наши сигнали - за имуществото, за полетите до Дубай за договаряне на обществени поръчки. Да видим дали прокуратурата няма да смачка всичко. Като опозиция ние можем да настояваме, да посочваме и дълбаем там, където органите гледат в друга посока". Това заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

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"Например преди седмици бях поискал документи от НСО за охраната на Пеевски след 2013 г. При класифицираната информация има нива на секретност - грифът "поверителното" е за 5 години. И документите от 2013-2014 г. трябва да са с изтекла секретност, но не ги предоставят, което означава, че те са с по-висока степен - "секретно" или "строго секретно", със срок на тайна поне 15 г. А това предполага сериозни последици за националната сигурност, ако тези документи бъдат огласени. Ще настояваме Народното събрание да получи тази информация, тя няма да изтече към обществото заради грифа за секретност, но народните представители имат право на нея", посочи Божанов.

Моделът "Борисов-Пеевски" макар да нямаше винаги мнозинства в парламента, на практика винаги ги имаше такива чрез влиянието си върху други партии. Подуправителят на НЗОК Момчил Мавров бе такъв пример - Пеевски и Борисов извадиха две уж опозиционни партии от пленарната зала - ИТН и "Възраждане", за да падне кворумът и да си осигурят избора му, припомни Божанов в в "Седмицата на Дарик".

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СНИМКА: БГНЕС

Пазим ли изборите като израз на държавност?

В изчисленията от президентството за разпределението на местата в новата ЦИК са допуснали грешка, при която ДПС има 1 място повече, а ДБ едно по-малко (ПП получава 1, колкото трябва). Ако президентството прилага разпределението по методиката "Хеър-Ниймайер" по един начин, а ЦИК по друг начин, новата ЦИК може да си я прилага също по избор на избори. Този грешен подход обаче може да причини още грешки - да доведе и до непопълнен състав на ЦИК от 14, вместо 15 члена, защото може да има случай партии да нямат остатъци от гласове за разпределяне или те да не им достигат да си попълнят квотата. Може да се стигне и до непопълнени РИК, общински съвети и дори парламент. Ще подадем жалба до ЦИК, ще търсим депутатски подписи за нея, от "Възраждане" вече изразиха позиция в същия дух.

Оставката на Георги Кандев от поста главен секретар на МВР е лош знак. Дали неговият проблем е бил с министъра, зам.-министрите, с друга част от ръководството на МВР или извън МВР, можем само да гадаем. Но Кандев показа, че за малкото време, в което беше главен секретар, настъпи сериозно организираната престъпност. Тези престъпни мрежи, както каза служебният вътрешен министър Емил Дечев, се ползват не само купуване на гласове, но за престъпност и съответно получават протекция заради услугите си по избори.

Проблемите, които си навлякохме заради смяната на позицията за Украйна

СНИМКА: Министерство на отбраната

С обявения отказ на управляващите да пращат оръжие на Украйна от складовете на Българската армия на практика не се променя почти нищо, освен създаването на оптика от управляващите, че угаждат на част от настроенията на гражданите, които сами са зъздали. Оръжието от складовете на БА е малко - 2-5% от това, което пращаме, останалата част е от оръжейните ни заводи и то се заплаща. Оръжието от складовете на армията също се заплаща, по европейски механизми, каза още Божанов.

От това решение обаче има два тежки политически проблема. Първият е самоизолацията на България на европейската сцена. В главите на премиера Радев и на някои хора заявката още от преди изборите - "няма да пречим, но и няма да участваме", звучи като неутралност. Но когато се правиш на неутрален, нищо не зависи от теб. Защото тук става дума за решения не само за Украйна, а за дългосрочната архитектура за сигурност в Европа, добави Божанов.

Вторият проблем е, че това създава настроения в България, от което Путин вече трябва да е доволен - говорим дори предвид факта, че този край на доставки от оръжейните ни складове няма да се отрази на фронта в Украйна. Защото това са настроения в подкрепа на режима в Кремъл, а не в подкрепа на Русия, на руската литература, спорт и прочие, уточни Божанов.

"Това, че Радев продължава да говори едно на Запад, друго пред наша публика, може да издържи за кратко. Не можеш да продължаваш да удовлетворяваш настроенията, които сам си създавал с годините, защото сега решенията зависят от теб и когато трябва да предприемаш конкретни действия, става по-сложно", предупреди Божанов.

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