Войната в Украйна:

МВнР за руските самолети над Естония: Поредната безразсъдна провокация

20 септември 2025, 08:30 часа 354 прочитания 0 коментара
МВнР за руските самолети над Естония: Поредната безразсъдна провокация

Българското Министерството на външните работи осъди случая с руски самолети, нарушили въздушното пространство на Естония и останали 12 минути в небето над страната.

"Днешното нарушение на естонското въздушно пространство от руски военни самолети е поредната безразсъдна провокация срещу европейските съюзници на източния фланг на НАТО", гласи позицията на МВнР в X.

Припомняме, че по данни на естонското министерство на отбраната руски изтребителя МиГ-31 са преминали над Финския залив без разрешение.

Министерството на отбраната уточни, че самолетите не са осъществили радиокомуникация с естонските власти и не са подали план за полет, което представлява сериозно нарушение на международните правила за въздушна безопасност.

Веднага след установяването на нарушението, дежурни изтребители на НАТО са били вдигнати във въздуха от базата в Литва, за да следят ситуацията.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Русия отрича: Нашите МиГ-31 не са нарушавали въздушното пространство на Естония

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
Естония МВнР руски самолети
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес