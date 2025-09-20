МВнР за руските самолети над Естония: Поредната безразсъдна провокация

Българското Министерството на външните работи осъди случая с руски самолети, нарушили въздушното пространство на Естония и останали 12 минути в небето над страната.

"Днешното нарушение на естонското въздушно пространство от руски военни самолети е поредната безразсъдна провокация срещу европейските съюзници на източния фланг на НАТО", гласи позицията на МВнР в X.

Припомняме, че по данни на естонското министерство на отбраната руски изтребителя МиГ-31 са преминали над Финския залив без разрешение.

Министерството на отбраната уточни, че самолетите не са осъществили радиокомуникация с естонските власти и не са подали план за полет, което представлява сериозно нарушение на международните правила за въздушна безопасност.

Веднага след установяването на нарушението, дежурни изтребители на НАТО са били вдигнати във въздуха от базата в Литва, за да следят ситуацията.

Today’s violation of Estonia’s airspace by Russian military aircraft is yet another reckless provocation against European Allies on NATO’s Eastern Flank. — MFA Bulgaria (@MFABulgaria) September 19, 2025

