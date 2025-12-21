Мъри преподава! Гьозтепе срази пряк конкурент за Европа, неочакван герой блести

Гьозтепе постигна много важна победа с 2:0 у дома над Самсунспор в двубой от 17-ия кръг на Суперлигата на Турция. И двете попадения за отбора на Станимир Стоилов реализира Окан Куртулан, който по традиция е десен бек, но днес игра по-напред по фланга. С две асистенции се отличи Хуан. Българският специалист беше заложил и на различна формация, което се ознаменува с успех. "Гьоз-Гьоз" заема четвърто място във временното класиране с 32 точки. Самсун е шести с 25 пункта.

Домакините се възползваха от грешка на Любомир Шатка в средата на първата част. Хуан получи добро подаване и пусна към Куртулан, който с техничен удар откри резултата. В края на полувремето Елитон се размина на сантиметри от попадение. След почивката Ефкан Бекироолу направи огромен пропуск от близка дистанция. Изстрел на Емре Кълънч можеше да притесни Стоилов, ако беше малко по-точен.

Sevinçler birlikte güzel💛❤️ pic.twitter.com/PAU6K0sVxb — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) December 21, 2025

"Гьоз-Гьоз" отвърна с два неуспешни опита на Алтъкардеш и Бокеле. В 68-ата минтуа домакините организираха скоростелно контранападение. Отново Хуан асистира на Куртулан, който се разписа за втори път - 2:0. До края момчетата на Мъри не допуснаха фрапантни грешки.

