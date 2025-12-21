Задкулисно раздвижване по въпроса за морските граници в Източното Средиземноморие

Последните събития сочат задкулисно движение в дискусиите относно евентуалното започване на преговори за определяне на морските граници между държави, които имат или твърдят, че имат припокриващи се зони на юрисдикция в Източното Средиземноморие, пише гръцкото издание Kathimerini. Един ранен сигнал беше неотдавнашна маневра на турския външен министър Хакан Фидан, който говори за необходимостта от някаква форма на единство между двете съставни държави в Кипър. Независимо от съдържанието, изявлението беше насочено не към Атина, а към Вашингтон.

Сигналите от Бенгази и Триполи

По-показателно за регионалната атмосфера беше неотдавнашното интервю на Агила Салех, председател на Камарата на представителите на Либия, пред Либийската информационна агенция, в което Бенгази изглеждаше готов да започне диалог.

Коментарите на Салех не обвързват Триполи, седалището на временното правителство на Либия.

Знаем, че след 2011 г. Либия е разделена и има два центъра на управление - Бенгази - източнолибийският лагер и Триполи - западнолибийското правителство.

Въпреки това фактът, че ръководителят на международно признатата институция на страната говори по този начин, предполага усилия да се изглежда отворен за преговори, в съответствие с позициите, изразени от Вашингтон.

Триполи също изрази готовност за провеждане на разговори с Гърция. Атина и Триполи сформираха технически комитети за възобновяване на разговорите въз основа на дискусиите отпреди 2011 г.

Нито Триполи, нито Бенгази изключват Турция, докато Египет остава ключов фактор, след като едностранно обяви морска юрисдикция на запад от либийската си граница, игнорирайки турско-либийския меморандум.

Участието на САЩ

Участието на САЩ е подчертано от инициативите, предприети в Либия. С насърчение от Вашингтон, Триполи и Бенгази одобриха съвместни назначения, включително в Националната петролна корпорация. ОЩЕ: Не се подчиняват на никоя ос: Либия иска преговори за Средиземно море