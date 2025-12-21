Любопитно:

Турция и шест държави от Азия създадоха търговски коридор, който заобикаля Русия

21 декември 2025, 22:00 часа 541 прочитания 0 коментара
Турция и шест държави от Азия създадоха търговски коридор, който заобикаля Русия

Докато резултатите от успешната конференция P-TEC, проведена в началото на ноември от Атлантическия съвет в Атина (позиционираща Гърция като основен енергиен център за американски втечнен природен газ в Източното Средиземноморие), все още се празнуват, само няколко седмици по-късно Турция и Иран организираха споразумение между шест държави за разширяване на движението на товари по свой транзитен коридор: на 21 ноември Турция, Иран, Китай, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан подписаха споразумение, което стандартизира тарифите, намалява митническите спорове и ангажира всички страни със значителни подобрения на железопътния транспорт. Целта е да се пренасочи значителен дял от търговията между Китай и Европа (приблизително 60 милиона тона миналата година) към коридор, който заобикаля Русия, съкращава транзитните времена и задълбочава ролята на Турция като мост между Европа и Азия, пише в свой анализ за гръцкото издание Kathimerini Ниови Христопулу, професор по право в Градския университет на Ню Йорк и инвеститор в изкуствен интелект.

Плановете на Турция

Турция обяви още плановете си да разшири мрежата си от логистични центрове от 12 на 37, да модернизира хиляди километри железопътни линии и да интегрира пристанища, индустриални зони и зони за свободна търговия в гъста мултимодална мрежа, целяща да се позиционира като определящ правилата в рамките на пазара между Европа и Азия, който се диверсифицира, отдалечавайки се от традиционните северни маршрути. Нарастващите връзки на Турция с Китай и Иран повдигат въпроси относно регулаторната съвместимост, управлението на данните и стратегическата насока на търговията.

Снимка: iStock

Траекторията на развитие на Гърция, подкрепена от Съединените щати, отразява различен геополитически подход, който вгражда Атина по-дълбоко в трансатлантическата система, за да осигури стабилност и сплотеност на съюза. ОЩЕ: "Турция няма друг избор, освен да бъде силна": Ердоган след атаките срещу кораби в Черно море

Ролята на Гърция: Къде е България

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Гърция се очертава като енергиен и сигурен коридор юг-север, целящ да намали зависимостта на Европа от руския газ. Гръцките терминали за втечнен природен газ – Ревитуса и плаващата инсталация в Александруполис – заедно с междусистемната връзка Гърция-България и по-широкия „Вертикален коридор“, ще затвърдят стратегията за диверсификация на газа в Югоизточна Европа.

Междувременно пристанището Александруполис вече е логистичен център на НАТО, позволяващ бързо разполагане в Източна Европа, без да се преминава през претоварените и политически чувствителни турски проливи. Подобренията на железопътния транспорт, свързващ Александруполис с България и Румъния, сигнализират за дългосрочна промяна: Гърция се превръща в напредничав възел в европейската отбранителна и енергийна архитектура.

След приемането на Закона за партньорство за сигурност и енергетика в Източното Средиземноморие от 2019 г., САЩ въведоха зараждащата се трансатлантическа енергийна рамка на САЩ чрез формата „3+1“ (Гърция, Кипър, Израел + Съединените щати), фокусирана върху енергийни коридори, междусистемни връзки за електроенергия, сътрудничество в областта на офшорния газ и политическия чадър, подкрепящ позицията на Атина като предпочитан западен коридор за енергийна и цифрова инфраструктура с произход от Близкия изток, също и в рамките на дългосрочната стратегическа рамка на Икономическия коридор Индия-Близък изток-Европа (IMEC).

Турция, от друга страна, противодейства на инерцията на IMEC, като подкрепя „Пътя на развитието“ – мегакоридор между Ирак и Турция на стойност 20 милиарда долара, чиято цел е да транспортира товари от Персийския залив на север през Басра и в Южна Турция, преди да достигнат Европа.

И все пак позицията на ЕС остава нюансирана, тъй като продължава да инвестира сериозно в логистичния гръбнак на Турция – особено в Източна Мармара, индустриалния център на Турция. Финансовите институции на ЕС са финансирали ключови части от междуконтиненталната железопътна система на Истанбул и основни линии на запад до българската граница.

Съперничеството между Анкара и Атина

Днешните стратегически коридори обаче вече не са неутрални икономически активи; те оформят съгласуваността, зависимостите и баланса на влияние в целия континент. Инвестициите на ЕС не винаги са съответствали на геополитическите намерения: ЕС трябва да гарантира сега повече от всякога, че европейските стандарти за сигурност, митници, цифрови системи и енергетика остават непокътнати и по този начин не може да си позволи да подценява нарасналия геополитически статус на Гърция.

САЩ, чрез актуализираното си партньорство с Гърция като надежден енергиен и логистичен център, изграждат доверен триъгълник в един бурен регион. ЕС сега трябва да се съгласува със САЩ по отношение на дългосрочното планиране на енергийната сигурност, за да оформи рамка, в която свързаността укрепва европейския суверенитет, а не го разводнява. ЕС трябва да даде приоритет на пълното интегриране на оста Александруполис-България-Румъния в TEN-T, ускореното финансиране за коридора „море до море“, свързващ Егейско и Черно море.

Освен това, според автора - ЕС трябва проактивно да подкрепя ключовата стратегическа роля на Гърция в ключовия трансатлантически съюз със САЩ като входна точка за енергия и свързаност, вместо реактивно да ограничава Гърция до ролята на обикновен буфер за притока на имигранти, причинен от геополитическа нестабилност в по-широкия регион.

Дали Европа ще излезе по-силна ще зависи не от мащаба на нейните регулации, а от способността ѝ да съчетае стратегическите амбиции с навременни, координирани инвестиции и да се приведе в съответствие с енергийните прерогативи на САЩ. Гърция е в позиция да играе ключова роля в укрепването на трансатлантическия съюз на Европа със САЩ, смята още професор Христопулу. ОЩЕ: Едните купуват, но другите не продават: Започна битката между САЩ и Китай за Пирея

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Турция Пазари Русия Китай Гърция
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес