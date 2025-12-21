Учени: Псуването ни прави физически по-здрави

Благодарение на науката, във фитнес залите ще се псува все по-често. Ново проучване добавя още доказателства към тезата, че псуването може да ни помогне да освободим вътрешната си сила, подобрявайки физическата си форма, помогайки ни да преодолеем определени психологически бариери. "В много ситуации хората се въздържат – съзнателно или несъзнателно – да използват пълната си сила", казва психологическият изследовател Ричард Стивънс от университета Кийл в Обединеното кралство.

Снимка: iStock

"Псуването е лесно достъпен начин да си помогнете да се чувствате фокусирани, уверени и по-малко разсеяни, и да "се хвърлите" малко повече". Стивънс и колегите му от Кийл и Университета на Алабама искаха да тестват дали псуването може не само да подобри физическата работоспособност, както бяха направили в предишни изследвания, но и да видят дали го прави, като променя психологията на човек в момента, особено когато става въпрос за преодоляване на задръжките, пише "Science Alert".

Как е протекло проучването

Осемдесет и осем участници на възраст от 18 до 65 години, всички в достатъчно добра физическа форма, за да могат да тренират, са били събрани в университетския кампус, за да участват в първия експеримент.

Снимка: iStock

Всеки от тях е избрал по две думи въз основа на следните указания: псувня, която бихте изрекли, след като си ударите главата, и неутрална дума, която бихте използвали, за да опишете маса. След това те изпълнили упражнението "push-up на стол", което включва седене на стол и, държейки се за двете страни на седалката, повдигане на цялото тяло с ръце (задните части се отделят от стола, краката се отделят от пода).

"По време на упражнението участниците трябваше да повтарят избраната от тях дума – псувня или неутрална дума, в зависимост от случайния подбор", обясняват изследователите. Участниците задържат тази поза колкото се може по-дълго, до 60 секунди, като поддържа зрителен контакт с изследователя, който провежда експеримента през Microsoft Teams, през цялото време.

Снимка: iStock

След това всеки участник отговаря на поредица от въпроси, за да се оцени нивото на дезинхибиране. Тези показатели, за които изследователите предвиждат, че ще бъдат по-високи по време на сесиите с псувни, отколкото по време на сесиите с неутрални думи, включват хумор, психологически поток, самочувствие, социална желателност и разсейване, пише "Science Alert".

Втори експеримент повтаря цялото упражнение с отделна група от 94 участници, избрани по същия начин. Оценени са същите показатели, но този път изследователите добавят няколко показателя, които според тях биха могли да бъдат понижени при сесиите с псувни: апатия на страничните наблюдатели, система за поведенческа инхибиция, когнитивна тревожност и негативни емоции.

Снимка: iStock

И двата експеримента показват, че псуването предлага предимство при физическото представяне, като участниците постигат по-дълго време на задържане в положението "push-up" на стол, докато повтарят думите.

Резултатите за положителни емоции, хумор, разсейване и новост също са по-високи в тестовете с псувни, което предполага, че използването на любимите им попържни може да позволи на хората да преминат в по-активни състояния и може би да се наслаждават повече на тренировката си. "Тези резултати показват, че псуването насърчава психологически състояния, които спомагат за максимизиране на усилията и преодоляване на вътрешни ограничения", заключават Стивънс и екипът му.

"Струва си да се отбележи, че няма достатъчно доказателства, които да сочат, че псуването действително влияе конкретно на нашите задръжки. Необходими са повече изследвания – и много повече псувни – за да се потвърди или опровергае тази хипотеза. Тези заключения помагат да се обясни защо псуването е толкова разпространено", казва Стивънс. "Псуването е буквално калорично неутрално, без лекарства, евтино и лесно достъпно средство, с което разполагаме, когато се нуждаем от тласък в представянето си.", добавя още той.

Изследването е публикувано в American Psychological Association.