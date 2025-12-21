„Хората очакват Радев да оглави партия“: Демерджиев за политическите амбиции на президента

Многохилядните протести в градовете много ясно очертаха една разделителна линия - от една страна стои статуквото, а от другата - гражданите. Това заяви в предаването “На фокус” по Нова телевизия Иван Демерджиев, бивш служебен вицепремиер и министър на вътрешните работи, назначен от Румен Радев.

“Президентът сподели, че олигархията ще създаде клонинги като “Трети март”, които да припише като негови партии или движения. И много ясно заяви нещо, което трябва да запомнят българските граждани - ако реши да участва в политиката чрез партия или чрез организация, той ще го обяви лично. А хората очакват най-вероятно и да я оглави”, обясни Демерджиев.

Според него гражданите не трябва да се поддават на подобен вид внушения. “Вероятно ще има още такива. Самият факт колко бързо се отрази това, и то в медии, които по никакъв начин не симпатизират на президентската институция, показва, че друг интерес стои зад него”, смята той.

“Многохилядните протести в градовете много ясно очертаха една разделителна линия. От едната страна стои статуквото, олицетворението, на което са Борисов и Пеевски, но това далеч не се изчерпва с тях двамата. Това е един модел, който успява да съществува вече 36 години. Според мен в генезиса му стоят българските служби”, коментира Демерджиев.

Според него определени хора са успели сами да овладеят тези процеси и доста дълго време еднолично да ги управляват.

“Тази двойка управлява цялата държава много видимо и много отблъскващо за хората. От една страна е ясно вече, че всички решения се взимат извън парламента и извън Министерския съвет, че това са формални орган”, обобщи той.

“Безспорно математическото мнозинство даде погрешно самочувствие на управляващите, които подцениха протестиращите, но е интересно формациите, които се събраха в него, какво са мислили по този въпрос. Те какво са хранили като заблуди или като илюзии по този въпрос, защото за всеки здравомислещ човек нямаше никаква илюзия, че това мнозинство е само в Народното събрание и е излъчено чрез порочни избори", посочи бившият вътрешен министър.

“Партиите можеха да се поучат от опита на една друга политическа сила да прави правосъдна реформа, събирайки се със същите субекти. Резултата го видяхме - поругаване на Конституцията, осакатяване на институтите на служебните кабинети и осигуряване на това математическо мнозинство, за което говорихме преди малко”, допълни той.

