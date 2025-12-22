Войната в Украйна:

Украински експерт: Ударите по танкери ще доведат до колапс на руския "сенчест флот"

Ударите срещу танкери, принадлежащи към „руския сенчест флот“ Русия, ще обезкуражат екипажите, което ще доведе до разформироването на флота. Това заяви Павло Лакийчук, ръководител на проекти за сигурност в Центъра за глобални изследвания „Стратегия 21“, по Украинското радио. „Когато украинските отбранителни сили и нашите разузнавателни служби налагат кинетични санкции, това има ефект. Преди удара по танкера в Средиземно море, Службата за сигурност на Украйна потвърди три удара по танкери в Черно море. Но имаше и друг интересен случай, при който всички обвиниха украински дронове, но ние не поехме отговорност – това беше турски танкер край бреговете на Сенегал“, каза експертът.

Според него той е бил нападнат в морето, а буквално ден по-късно корабоплавателната компания е обявила, че прекратява партньорството си с всички руски партньори, защото загубите и заплахите, които произтичат от този бизнес, не са покрити. „И точно това е целта на нашата работа по сенчестия флот. Първо, да разубедим онези, които търсят незаконно обогатяване, като сътрудничат с кървавия руски режим в нарушение на санкциите. Второ, да намалим възможностите на Русия. Атаките срещу руски танкери в Черно море ще доведат до увеличаване на застрахователните премии, което е неизгодно за корабособствениците. Това ще доведе до спад в набирането на екипажи и в крайна сметка до закриването на този сив флот от петролни танкери. Приятна перспектива, но далечна. Процесът обаче е започнал“, обясни Лакийчук.

Той каза още, че подобни операции са възможни и в Балтийско море, тъй като нашите разузнавателни служби имат достатъчно съюзници, които могат да помогнат за унищожаването на окупаторите.

Експертът припомни също, че украинските дронове вече са летели до базата в Каспийск с помощта на лодки. „Заводът „Дагдизел“, който произвежда торпеда и корабни дизелови двигатели за руски военни кораби, също получи своя дял. Освен това оръжията от Иран се доставят в Русия по най-краткия маршрут, предимно през Каспийско море от юг. И те вече са пристигнали през пристанището Астрахан. Така че ударите по кораби, превозващи иранско оръжие в Каспийско море, не са просто легитимни военни цели, а цел номер едно“, заключи Лакийчук.

Елин Димитров
