Румен Петков: Властта прояви некомпетентност спрямо цените и арогантност към гражданите

В ефира на предаването „На фокус“ по NOVA, Румен Петков – председател на АБВ и ключова фигура в коалицията „БСП-Обединена левица“, направи остър и самокритичен анализ на настоящата политическа ситуация в страната. Бившият вътрешен министър не спести критики към властта, в която участва и неговата формация, като посочи две основни причини за общественото напрежение: липсата на ефективност в борбата с инфлацията и политическата арогантност.

„Съучастници в арогантността“

Петков определи себе си като „съучастник“ в процесите и призна, че масовите протести през последно време са били логичен резултат от поведението на управляващите.

„Арогантността, която демонстрираме, няма да доведе до нищо добро“, предупреди той, като добави, че когато държавните институции не успяват да овладеят „изключителния скок на цените“, а политиците си позволяват неприемлив речник и тон в медиите, гневът на хората е напълно оправдан. Според него протестите са били ясен сигнал, че ако мирното недоволство бъде възпрепятствано, това ще отвори вратата за „немирни“ прояви.

Грешките на управлението

Според лидера на АБВ, властта е показала две крайно негативни черти: Недостатъчна компетентност в овладяването на ценовия шок. Арогантни стъпки, които са провокирали гражданите да излязат на улицата.

Петков подчерта, че влизането на „БСП-Обединена левица“ в управлението е имало за цел да гарантира стабилност и социален вектор, но коалицията е била наясно, че ще понесе сериозни политически щети от това решение.

Пътят напред: Комуникация и ясни граници

Въпреки трудностите, Румен Петков изрази увереност, че лявата коалиция ще бъде част от следващия парламент, но само ако успее бързо да преодолее най-голямата си слабост – „катастрофалното състояние на комуникацията“.

„Не успяхме да обясним постигнатото и да очертаем ясно различията си с основните коалиционни партньори от ГЕРБ-СДС и ИТН“, посочи той. Петков е категоричен, че в бъдеще трябва да има ясна технология за вземане на решения и представяне на политиките пред избирателите.

Предстоят ключови разговори в лявото пространство, включително важен пленум на БСП и заседание на Коалиционния съвет на „БСП-Обединена левица“, на които ще се чертаят следващите стъпки на формацията в условията на динамична политическа криза.

