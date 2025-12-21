Спорт:

Байерн Мюнхен громи, Юнайтед се дъни, а Вила продължава да блести

Байерн Мюнхен възстанови деветте си точки преднина на върха в класирането на Бундеслигата с победа с 4:0 над предпоследния Хайденхайм. Баварците завършиха календарната година с 13 победи, две равенства и 41 точки, а Борусия Дортмунд остава втори с 32. Междувременно с два гола близнаци на полузащитника Морган Роджърс Астън Вила надви с 2:1 Манчестър Юнайтед в мач от 17-ия кръг на Висшата лига.

Байерн Мюнхен победи Хайденхайм

На "Фойт Арена" Йосип Станич даде преднина на Байерн в 15-ата минута, след като Йонатан Та свали центриране на Майкъл Олисе от ъглов удар. Олисе в 32-рата минута и Луис Диас в 86-ата също бяха точни за баварците, а Хари Кейн оформи крайния резултат в добавеното време. Така англичанинът достигна границата от 100 гола и асистенции за Байерн. След този мач Бундеслигата излиза в зимна пауза, а първят пролетен кръг започва на 9 януари.

Вила надви Юнайтед

В Англия за домакините, водени от мениджъра Унай Емери, това бе 11-а победа в последните 12 кръга, както и рекорден в историята на клуба във Висшата лига седми пореден успех. С него те задържат третото място в класирането с 36 точки, само на три зад лидера Арсенал и на една от втория Манчестър Сити. Манчестър Юнайтед пък не успя да преодолее огромните кадрови проблеми, макар и в големи периоди от срещата гостите да бяха по-добре играещият отбор на "Вила Парк". Поражението ги оставя седми в таблицата с 26 точки, на три зад четвъртия Челси.

Джем Юмеров
