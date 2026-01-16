На първо четене: Антикорупционната комисия ще се закрива по правилата на ГЕРБ

Правната комисия на Народното събрание разгледа три законопроекта за закриване на Комисията по противодействие на корупцията (КПК), внесени от "ДПС-Ново начало", "Продължаваме промяната – Демократична България" и ГЕРБ. След дебат на първо четене беше приет единствено проектът на партията на Бойко Борисов. Припомняме, че комисията по противодействие на корупцията беше създадена през 2023 г. и оттогава се ръководи от изпълняващ длъжността председател Антон Славчев, без да бъде избрано титулярно ръководство. Дебатът за бъдещето й остава открит преди разглеждането на законопроекта в пленарната зала.

При гласуването проектът на "ДПС-Ново начало" с лидер санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски получи 2 гласа "за", 5 "против" и 11 "въздържал се". Предложението на ПП–ДБ беше подкрепено от 5 депутати, 2 гласуваха "против", а 11 се въздържаха. Единствено законопроектът на ГЕРБ беше приет с 11 гласа "за", 4 "против" и 3 "въздържал се".

Заседанието започна с повече от час закъснение заради бойкот от страна на опозицията, както и отсъствието на депутати от "Има такъв народ". След появата им в залата и останалите парламентарни групи се включиха в обсъждането. Въпреки отправените покани, представители на прокуратурата и на самата КПК не присъстваха.

Какво предлагат партиите?

Трите законопроекта предлагат различни подходи към бъдещето на антикорупционния модел. Проектът на "ДПС-Ново начало", внесен още през юли миналата година, предвижда закриване на комисията с аргумента, че функциите й се дублират. Според предложението разследването на корупцията трябва да премине към ДАНС, а контролът върху конфликтите на интереси и имуществените декларации – към Сметната палата.

"Продължаваме промяната – Демократична България" предложиха КПК да бъде закрита и на нейно място да се създаде по-малка Комисия за превенция на корупцията и конфликт на интереси с аналитични функции. Разследващата дейност следва да се поеме от държавното следствие. В проекта се предвижда деполитизиран избор на ръководство с участие на парламента, президента и съдебната власт, както и тестове за интегритет на служителите.

Законопроектът на ГЕРБ, внесен преди дни, също предвижда закриване на КПК, като функциите й се разпределят между съществуващи институции. Поддържането на имуществените декларации и проверките за конфликт на интереси се възлагат на Сметната палата, а същинската борба с корупцията – на ГДБОП.

Дебатът

В хода на дебатите Божидар Божанов от ПП–ДБ заяви, че КПК е била използвана като "бухалка" и затова трябва да бъде закрита. "Колкото и органи да реформираме, ако главният прокурор е подвластен на едно обаждане от политик, борба с корупцията няма да има", предупреди той.

Георги Кръстев от ГЕРБ подчерта, че комисията е "институционална заблуда", която не е постигнала резултати в борбата с корупцията по високите етажи на властта. Той посочи, че част от служителите на КПК ще могат да бъдат пренасочени към Сметната палата.

Петър Петров от "Възраждане" заяви, че партията му ще подкрепи проекта на ПП–ДБ, но не и тези на ГЕРБ и "ДПС-Ново начало", които според него не решават проблема с неефективността. Той посочи, че през първите девет месеца на 2025 г. образуваните дела са намалели до 40, а комисията не е обжалвала нито едно прокурорско постановление за прекратяване на разследване.

Атанас Славов от ПП–ДБ предупреди, че прехвърлянето на проверките за конфликт на интереси към Сметната палата може да я въвлече в политическия процес, въпреки че институцията е запазила професионализма си. Надежда Йорданова добави, че ефективна борба с корупцията е възможна само при отчетна и независима прокуратура и критикува проекта на "ДПС – Ново начало" за липса на предварителна оценка на въздействието.

От МЕЧ и "Величие" обявиха, че ще се въздържат от подкрепа и на трите законопроекта, като мотивираха позицията си с липса на яснота и съмнения за предизборни цели. Представители на ИТН също изразиха критики към философията на предложенията и предупредиха срещу прибързано законодателство.