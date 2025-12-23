Борисов: Доверието на ГЕРБ към КПК е изчерпано (ВИДЕО)

"Цялото доверие на ГЕРБ към Комисията за противодействие на корупцията (КПК) вече е изчерпано. Нищо, нищо не е останало там в нея. Тя не трябва да съществува", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във видео в социалната мрежа. Думите му дойдоха в контекста на призив членовете на ОИК - Варна от ГЕРБ да не участват в никакви заседания за прекратяване на мандата на кмета Благомир Коцев. За него няма значение, че антикорупционната комисия иска да го блокират.

Такъв призив Борисов отправи и преди време, когато отново се разглеждаше въпроса за правомощията на кмета Коцев, но тогава благодарение на този призив, те не бяха прекратени.

Позициите на ГЕРБ за КПК

След като в края на юли лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се съгласи с позицията на Пеевски, че закриването на КПК е най-малко, на 26 ноември лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов сякаш се беше отказал от идеята си, защото по думите му ще прозвучи лошо в Европа. От думите му стана ясно, че страната ни преговаря с Европейската комисия, като преговорите се водят от вицепремиера Томислав Дончев и правосъдния министър Георги Георгиев. Идеята е да се направи КПК в съответствие с изискванията на Европейската комисия.

"Закриване на антикорупционната комисия, не че не го заслужават, ще прозвучи много лошо в Европа, много лошо и в нас, затова с тях ще намерим начин, по който с това малцинство да я сглобим така, че да рабоюти без да прави такива бели", коментира тогава Борисов.

Междувременно в края на октомври лидерът на ГЕРБ подписа искането на ПП-ДБ за оставка на Антон Славчев от КПК. По-късно между двете формации възникна дебат защо не са се подписали всички депутати от ГЕРБ, а от първата политическа сила обърнаха внимание, че не всички са подписали и от ПП-ДБ, но до сваляне на Славчев така и още не се е стигнало. ОЩЕ: Борисов подписа искането на ПП-ДБ за оставка на Антон Славчев