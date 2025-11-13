Отново без реформа в МВР: Управляващите отказаха промяна при заплащането и бодикамерите

Народното събрание прие на първо четене законопроекта на Министерския съвет за промени в Закона за МВР, като отхвърли останалите три, внесени от депутати на "Продължаваме промяната – Демократична България". Предложеният от правителството проект получи подкрепата на 154 народни представители, осем от партия "Морал, единство, чест" (МЕЧ) гласуваха "против", а 23 депутати от ПП-ДБ и един от ГЕРБ се въздържаха. Само "Величие" не участваха в гласуването.

Снхронизация

С основния законопроект се осигурява прилагането на правни актове на Европейския съюз, включително мерки по Регламент (ЕС) 2021/784 за борба с разпространението на терористично съдържание онлайн. За компетентен национален орган е определена структура в рамките на ГДБОП, която ще осъществява контрол върху доставчиците на хостинг услуги и при необходимост ще налага санкции. Още: Бюджет 2026: Парите за военните над тези за полицаите, но не като заплати. Учители и лекари - по-назад

Отхвърлените идеи: Заплати, бодикамери и охрана на метрото

Три законопроекта, внесени от Божидар Божанов и Ивайло Мирчев от ПП-ДБ, бяха отхвърлени от мнозинството след ожесточени спорове в пленарната зала.

Един от тях предвиждаше полицейските заплати да се обвържат не със средната за страната, а със средната за съответната административна област. Божанов аргументира предложението си с това, че в региони с ниски доходи – като Видин и Силистра – полицаите се оказват най-високоплатените служители, докато в София заплатите в системата на МВР не са конкурентни.

Вторият законопроект целеше разходите за охрана на столичното метро да бъдат поети директно от бюджета на МВР, вместо средствата да се прехвърлят от Столична община към министерството. Още: Вътрешният министър и ДБ за бодикамерите: Защо МВР не харесва законопроекта на опозицията? (ВИДЕО)

Третият проект предвиждаше въвеждането на персонални бодикамери за служителите на МВР и видеорегистратори за превозните средства със специален режим, включително автомобилите на Националната служба за охрана (НСО).

Дебатът

Председателят на вътрешната комисия Маноил Манев (ГЕРБ) определи предложението за регионално изчисляване на заплатите като "екзотично", предупреждавайки, че ще доведе до недостиг на кадри в по-бедните региони. Той се противопостави и на идеята за запис на звук в автомобилите на НСО, а също и на включването на охраната на метрото в отговорностите на МВР. Още: Пеевски обвини ПП-ДБ в провокация заради полицаите

Колегата му от същата партия Христо Гаджев защити позицията, че увеличението на полицейските възнаграждения е правилно, тъй като професията е натоварена и изисква висока отговорност. Той обаче разкритикува идеите на ПП-ДБ за "целенасочено унижение" към служителите, включително възможността за дисциплинарно уволнение, ако "падне батерията на камерата". Гаджев изрази готовност да подкрепи идеята за бодикамери при сериозни корекции между двете четения.

Цвета Рангелова ("Възраждане") също не подкрепи формулата на ПП-ДБ за заплатите и заяви, че предложенията им "създават хаос в системата". Тя все пак изрази подкрепа за идеята за бодикамери, като посочи, че те ще осигурят прозрачност и защита както за полицаите, така и за гражданите.

Бившият министър на вътрешните работи Калин Стоянов от "ДПС - Ново начало" определи част от предложенията на ПП-ДБ като "налудничави" и предупреди, че те променят редица закони – включително Наказателния кодекс и НПК. Той напомни, че Столична община дължи на МВР около 18 млн. лв. за охраната на метрото, но служителите продължават да изпълняват задълженията си.

От своя страна Божидар Божанов защити предложенията, настоявайки, че законите се гласуват "по принцип" на първо четене и че целта е да се свие разликата между най-високите и най-ниските полицейски заплати. Още: Съдът окончателно се произнесе за основните заплати на държавните служители в МВР

Ивайло Мирчев (ПП-ДБ) подчерта, че няма "ненавист към служителите на МВР", но настоя, че всяко увеличение на заплатите трябва да е обвързано с реална реформа. "За две години увеличаваме с 68% възнагражденията в МВР. Няма друга професия, в която това да се е случило", заяви той.