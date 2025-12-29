Любопитно:

Радев се разграничи, но от партия "Трети март" му дават "безусловна подкрепа"

29 декември 2025, 14:21 часа 189 прочитания 0 коментара
Реакцията на президента Румен Радев е адекватна. Защо? Защото той, ако потвърди, че е наш лидер – какъвто и да било, формален или неформален – нарушава Конституцията. Следователно трябва да ходи на Конституционен съд. Предполагам, че това е породило така острата му реакция. Това заяви председателят на партия "Трети март" Тихомир Атанасов по повод позицията на държавния глава, който се разграничи категорично от формацията и обяви за измамници хората, представящи се за организатори на негова партия.

"Има слухове за някакви хора, които обикалят страната, събират пари от името на държавния глава и правят нещо, но ние не сме от тях", категоричен бе Атанасов.

От ръководството на "Трети март" обявиха, че формацията дава "безусловна подкрепа" на президента и определя себе си като пропрезидентска. По думите на Атанасов, партията е официално учредена след конгрес, проведен на 27 декември в Несебър, на който са присъствали 570 души. Предстои официална регистрация в първите дни на новата година.

Председателят на "Трети март" подчерта, че формацията няма за цел да отклонява гласове от президента, като посочи, че самият държавен глава не е обявявал собствен политически проект. По думите му, ако президентът реши да влезе пряко в политиката и да участва в избори, настоящото ръководство на партията би подало оставка.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
