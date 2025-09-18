"Партиите се държат като махленски пияници късно вечер": Коментар на Любомир Стефанов

След отхвърления вот на недоверие срещу правителството, политическата сцена у нас се разделя между две основни оценки – ден на надежда и ден на разочарование. „Днес е добър ден за обществото, защото се отдалечихме още повече от този политически елит, който живее в паралелна реалност“, коментира политологът Калoян Методиев. По думите му, институциите са изолирани от реалните проблеми на хората – като растящи цени, безводие и липса на решения за битовите трудности.

Политологът Любомир Стефанов обаче вижда ситуацията различно: „Това е лош ден за българската демокрация. Партиите са ударили дъното и не успяват да отговорят на очакванията на гражданите“, заяви той. Според него дебатите в парламента са се превърнали в махленски разправии, вместо в политически разговор.

"Подозирам, че нарочно го направиха"

„Партиите се държат като махленски пияници късно вечер. Партиите не успяват да са на нивото на гражданите, тези неща са се натрупали. Те се занимават един с друг и се наричат с думи, които ние ги знаем, но не ги използваме. По този начин, както те го правят пред камерите, остава много лошо впечатление. Аз подозирам, че нарочно го направиха. И Пеевски, и Асен Василев, и Кирил Петков. Целта им тепърва ще я разберем“, каза Стефанов.

И двамата политолози коментираха злоупотребата с охрана от НСО, служебни автомобили и високите заплати. „У нас привилегиите излязоха от контрол в момента и злоупотребата с коли също, всяка въшка в държавната администрация я вози кола на НСО, министерства и кой ли не, по привилегии. Вчера парламента бе одобрена поръчка за 70 нови автомобила на трима депутати, нова лимузина и то 4 по 4 с огромни двигатели. На това нещо трябва да се сложи край. И по отношение на президентство, и по отношение на правителство, по отношение на министерства, на парламент, на всички. На държавата се гледа като на дойна крава“, заяви Методиев. И двамата експерти се обединиха около мнението, че държавата е превърната в крепост, където институциите живеят в свой свят, далеч от реалните проблеми на гражданите.

