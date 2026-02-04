Заради закриването на Антикорупционната комисия: ЕК си връща 143 милиона евро, общо загубихме 400 милиона

2,5 милиарда евро очакват България по четвъртото и петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) до края на август, научи Actualno.com от свои източници в работната група за реформи и инвестиции в рамките на генералния секретариат на Европейската комисия. През тази седмица мисия от комисари е в България за срещи с финансовия министър, представители на бившото управляващо мнозинство и експерти в администрацията, с които се обсъжда напредъка и възможното изпълнение на оставащите общо 84 мерки.

Високопоставените служители от ЕК не скриха разочарованието си от закриването на Антикорупционната комисия и на няколко пъти подчертаха именно тази реформа като най-проблематична и належаща в целия План за възстановяване. България вече загуби 215 милиона евро, а до 4 май страната ни имаше срок да промени начина на назначаване на членовете на тази комисия, така че то да не е политически обвързано с управляващото мнозинство в парламента. Още: Заради Антикорупционната комисия: ЕК ни задържа още 153 милиона от третото плащане по ПВУ

На 22 юни пък изтича и още един срок, касаещ оперативната готовност на комисията, по който бяха задържани още 43 милиона евро. След тези дати повече средства няма да бъдат получавани, а при вече несъществуваща такава институция у нас, те изглеждат почти изцяло загубени, научи още Actualno.com.

Нещо повече - самото закриване на КПК от управляващото мнозинство ще ни струва 143 милиона евро, които Европейската комисия ще си поиска обратно. Средствата бяха изплатени на страната ни с второто плащане за това, че беше приет закон, учредяващ правилата за нейната дейност. На практика средствата няма да бъдат връщани директно, а ще бъдат приспаднати от следващото плащане.

Сумарно общата сметка на България за несправянето си с борбата с корупцията възлиза на общо 401 милиона евро.

