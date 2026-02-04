Кабинетът вдигна заплатата на шефа на НАП, ето с колко

Правителството индексира с 5% основната месечна заплата на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП). Това става ясно от решенията, взети на днешното заседание на Министерския съвет, който определя възнаграждението му.

ОЩЕ: Румен Спецов и заплата от 185 000 лева в "Лукойл"? Ресорното министерство мълчи

Христо Марков бе назначен на тази длъжност на 17 ноември 2025 г. на мястото на Румен Спецов, който бе назначен за особен управител на "Лукойл".

Основната месечна заплата на изпълнителния директор на НАП е 7000 лв. от 1 октомври 2023 г. Преди това шефът на приходната агенция се е разписвал срещу 6050 лв.

Така с индексацията шефът на НАП вече ще получава 3 758 евро.

Припомняме, че заплатата на Спецов, докато беше директор на приходната агенция, беше пазена в тайна. В началото на 2025 г. НАП отказа да предостави информация на сдружение БОЕЦ за заплатата и изплатените му премии в качеството му на директор. Впоследствие през юни 2025 г. възнаграждението му бе увеличено на 7000 лева.