"Първото депутатски кюфте, купено с шиткойни": Божанков показа как "Възражане" ползва еврото (ВИДЕО)

Няколко седмици след въвеждането на еврото като официална валута, всекидневната адаптация към новите пари вече изглежда рутинна. Поне така показва видео, публикувано във Facebook от депутата от "Продължаваме промяната – Демократична България" Явор Божанков, заснето в стола на Народното събрание.

В клипа се вижда как дори народни представители от "Възраждане", проруската партия, която последователно се противопоставяше на приемането на еврото, плащат за кафе и храна с единната европейска валута. Сцените са придружени от ироничен коментар от страна на Божанков, който представя момента като символичен сблъсък между политическите послания и практическата реалност.

"Обещах. Първият ден на "възрожденци" с евро. Първото кафе с единната европейска валута. Първото депутатско кюфте закупено с "шиткойни", пише депутатът в текста към публикацията си. По думите му, за някои от заснетите кадри преминаването към еврото не е минало без напрежение. Още: "Възраждане" ще бойкотира консултациите с Йотова

Божанков завършва публикацията си с обещание за продължение и с ироничен тост: "Наздраве, еврокопейки!".