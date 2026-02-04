Предизборно: Правителството наля над 10 милиона евро в МВР

Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансиране на Министерството на вътрешните работи (МВР) за 2026 г. за над 10 милиона евро два месеца преди предсрочните парламентарни избори, съобщиха от правителствената пресслужба.

Средствата в размер на 954 840 евро са за обезпечаване на дейности по издаването на българските лични документи в изпълнение на поети ангажименти по сключени договори на МВР за периода януари - март 2026 г.

С друго решение се одобрява финансиране в размер на 5 647 816 евро за доставка на бланки за български лични документи от поколение 2019 г. за обезпечаване на дейности по реализацията на модела за Централизирана система за персонализация за български лични документи през месец януари и месец февруари 2026 г.

Одоврени са също така 3 666 156 евро за обезпечаване на дейностите по Фонда за безопасност на движението за месеците януари, февруари и март 2026 г.

