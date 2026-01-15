Правна комисия сменя машините със скенери: ГЕРБ обяви каква е целта

Правна комисия изглежда заменя машините за гласуване с оптични устройства за сканиране на хартиени бюлетини. Предложение за въвеждането на такива устройства първоначално бяха направили в Изборния кодекс от ПП-ДБ, като те искаха те да сканират и лични документи. От формацията впоследствие го оттеглиха, като уточниха, че то е направено преди година и сега няма време то да бъде въведено. Макар и оттеглено - по предложение на работната група по законопроекта - комисията прие текстове, с които се въвеждат на практика тези оптични устройства за сканиране остават и се възлага на Министерският съвет да упражнява контрол върху съхранението им.

"За" този текст гласуваха 11 народни представители, "против"- 6 и без "Въздържали се". Окончателното решение трябва да бъде взето от пленарна зала. ОЩЕ: Могат ли да бъдат хакнати машините: ЦИК няма да даде на никой да се опита

По-надолу в текстовете се вижда, че работната група предлага отпадане на машинното гласуване и замяната му с оптичните устройства. Текстът гласи следното:

"Отпечатването на бюлетините, и свързаните с тях дейности се възлага и контролира от Централната избирателна комисия. Министерският съвет координира дейността на органите на изпълнителната власт във връзка с материално-техническото осигуряване на изборите и подготовката на оптичните устройства за сканиране на бюлетини. Оптичните устройства за сканиране на бюлетини се съхраняват при условия и по ред, определени с решение на Министерския съвет".

Докато в сега действащото законодателство там е описано и кой отговаря за машинното гласуване и машините за гласуване, докато в новия текст няма и дума за машинен вот.

Дебатът

Надежда Йорданова от ПП-ДБ обърна внимание, че тази коалиция е решила в България да бъде проведена реформа в изборното законодателство, посредством която българските граждани да гласуват изцяло на хартия, а техният вот да бъде преброяван чрез оптичните устройства за сканиране на бюлетини. "Това не е добро решение", смята Надежда Йорданова и попита ЦИК дали това е възможно и дори заговори за атентат срещу изборите.

"Не мога от името на ЦИК да говоря, защото не е обсъждан този въпрос в ЦИК", отвърна още Цветозар Томов, който е част от комисията.

Според лидера на "Да, България" Божидар Божанов не трябва да се въвеждат така нови технологии. Той прогнозира голям брой недействителни бюлетини и поиска на следващо заседание тези скенери да бъдат показани.

От своя страна Станислав Анастасов от "ДПС - Ново начало" напомни на Божанов, че от ПП-ДБ са били заедно на представяне на такива машини и те са ги видели. "Забравяте и сглобката", каза още Анастасов.

"Не съм бил някъде там, където вие твърдите. Вие твърдите, че тези отговори са дадени - дайте ги на комисията, дайте ги на парламента", отвърна Божанов. Междувременно той посочи, че тези оптични устройства също имат софтуер и той трябва да бъде проверен внимателно.

Междувременно Стоил Цицелков от Обществения съвет на ЦИК заяви, че тези машини съществуват и много добре ги познава. "Може ли да ми обяснят вносителите кой точно изборен проблем разрешава тази технология?", попита Цицелков. Според него и 100% гласуване със старите машини също няма да разрешат проблемите ни на изборите.

Намеренията на ГЕРБ

Разяснение внесе председателят на правна комисия и депутат от ГЕРБ Анна Александрова, която обясни, че доскорошните партньори са се обединили около това да остане вариант, че в случай, че няма възможност да се изпълнят тези указания - гласуването да остане в този вид, който е към момента.