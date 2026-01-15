Могат ли да бъдат хакнати машините: ЦИК няма да даде на никой да се опита

След призива на Божидар Божанов ЦИК да организира публично тестване на машините за гласуване и който твърди, че може да ги манипулира - да отиде и да го покаже, отговорът на комисията не закъсня. "Няма как ЦИК като държавен орган да даде машини на експерти, които не вярват на машинното гласуване да правят опити да ги хакват. Държавно имущество няма как да се руши, за да се докаже на невярващите, че машините не могат да работят“, заяви председателят на ЦИК Камелия Нейкова пред правна комисия, която обсъждаше промените за 100% машинно гласуване на ПП-ДБ.

ЦИК не отказва проверка

Тя обърна внимани, че с Божидар Божанов в качеството му на министър на електронното управление са работили много пъти, включително са приемали правила относно прозрачността и сигурността в изборния процес и конкретно машинното гласуване. В тази връзка тя посочи, че ЦИК не отказва да се извършва проверка на сигурността, но по думите това не може да се случи по този начин.

Какво искат от ДБ?

От своя страна другият лидер на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви, че не става дума за рушене на държавно имущество, а целта е да се демонстрира, че те не могат да бъдат хакнати.

Той призна, че е наясно, че ЦИК има определени формални причини да не го направи. По думите му обаче това е важно за депутатите от ГЕРБ, които имат опит с игрални машини, да се убедят в надеждността на машините. ОЩЕ: Божанов с предизвикателство: Който може да пипне машините, да го покаже пред цяла България