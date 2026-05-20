Рокадите продължават: Нови група зам.-министри назначи премиерът Румен Радев

Със заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени нови четирима заместник-министри в три министерства, съобщават от правителствената пресслужба след заседанието на кабинета в сряда.

В Министерството на здравеопазването поста заместник-министър поемат Ивиан Бориславов Бенишев и Петко Ненков Салчев.

За заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството е назначена Десислава Георгиева Георгиева. Според визитката на Георгиева, публикувана на сайта на ведомството, тя е била служебен заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството от август 2022 г. до април 2023 г. Заемала е различни длъжности в същото ведомство, а в периода 2012-2016 г. е представител на МРРБ в Постоянното представителство на Република България към ЕС. От 2018 г. досега е директор на дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" в министерството.

Още: Радев анонсира сливане агенции и дирекции, съкращения и програми за доброволно напускане

Марина Веселинова Василева е назначена за заместник-министър в Министерството на културата. Тя е член на управителния съвет на Българската музикална асоциация и според нейната визитка на сайта на организацията вече е била заместник-министър на културата в кабинета на Найден Тодоров (февруари - юни 2023 г.). Василева е представена като музикален мениджър с дългогодишен опит като рекламист и маркетинг експерт. Член на Управителния съвет на Брас Асоциация, координатор международна дейност, маркетинг и комуникации на редица изпълнители и групи. Василева е била част от работните групи на независимия културен сектор с ресорните министерства за разработването на мерки за преодоляване на COVID кризата и за създаване на регистър за свободните артисти.