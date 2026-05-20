Спорт:

Педро Санчес защити Сапатеро по обвиненията за търговия с влияние

20 май 2026, 12:51 часа 1003 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Педро Санчес защити Сапатеро по обвиненията за търговия с влияние

Министър-председателят на Испания Педро Санчес изрази подкрепа за обвинения в търговия с влияние бивш премиер Хосе Луис Сапатеро. "Пълна подкрепа за експремиера Сапатеро", заяви Санчес по време на парламентарен контрол и призова да бъде спазена презумпцията за невиновност. Той отбеляза, че Сапатеро е разширил правата и свободите в Испания, измъкнал я е от незаконна война в Ирак и e сложил край на дейността на баската сепаратистка организация ЕТА.

Сапатеро управляваше Испания от 2004 до 2011 г. и остава една от най-влиятелните фигури в испанската левица.

ОЩЕ: Политически скандал в Испания: Разследват Сапатеро за търговия с влияние

Вчера му бяха повдигнати обвинения във връзка със спасяването през 2021 г. на малка авиокомпания. Освен търговия с влияние, те включват още сдружаване с престъпна цел и подправяне на документи, посочи ЕФЕ, цитирана от БТА.

В резултат на това дясната опозиция отново призова за оставка на Санчес, който днес отхвърли идеята да се оттегли или да предизвика предсрочни парламентарни избори.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Той каза, че вотът ще бъдат произведен през 2027 г., когато е датата на следващите редовни избори, а ако испанците решат, неговото правителство ще работи още 4 години за напредъка на Испания.

Сапатеро отхвърля повдигнатите му обвинения и казва, че винаги е работил в рамките на закона. Той заяви в публикувано в понеделник видеообръщение, че е декларирал прозрачно всичките си доходи в данъчната си декларация.

ОЩЕ: Испания: Не вярваме, че САЩ ще замразят членството ни в НАТО

Разследването срещу него е фокусирано върху спасяването с държавен заем в размер на 53 милиона евро на авиокомпанията "Плюс Ултра" (Plus Ultra) в разгара на пандемията от COVID-19 през март 2021 г.

Сапатеро ще даде показания на 2 юни. За пръв път в най-новата история на Испания правосъдието повдига директно обвинения на бивш правителствен ръководител.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Испания Хосе Луис Родригес Сапатеро разследване търговия с влияние Педро Санчес
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес