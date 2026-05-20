Педро Санчес защити Сапатеро по обвиненията за търговия с влияние

Министър-председателят на Испания Педро Санчес изрази подкрепа за обвинения в търговия с влияние бивш премиер Хосе Луис Сапатеро. "Пълна подкрепа за експремиера Сапатеро", заяви Санчес по време на парламентарен контрол и призова да бъде спазена презумпцията за невиновност. Той отбеляза, че Сапатеро е разширил правата и свободите в Испания, измъкнал я е от незаконна война в Ирак и e сложил край на дейността на баската сепаратистка организация ЕТА.

Сапатеро управляваше Испания от 2004 до 2011 г. и остава една от най-влиятелните фигури в испанската левица.

Вчера му бяха повдигнати обвинения във връзка със спасяването през 2021 г. на малка авиокомпания. Освен търговия с влияние, те включват още сдружаване с престъпна цел и подправяне на документи, посочи ЕФЕ, цитирана от БТА.

В резултат на това дясната опозиция отново призова за оставка на Санчес, който днес отхвърли идеята да се оттегли или да предизвика предсрочни парламентарни избори.

Той каза, че вотът ще бъдат произведен през 2027 г., когато е датата на следващите редовни избори, а ако испанците решат, неговото правителство ще работи още 4 години за напредъка на Испания.

Сапатеро отхвърля повдигнатите му обвинения и казва, че винаги е работил в рамките на закона. Той заяви в публикувано в понеделник видеообръщение, че е декларирал прозрачно всичките си доходи в данъчната си декларация.

Разследването срещу него е фокусирано върху спасяването с държавен заем в размер на 53 милиона евро на авиокомпанията "Плюс Ултра" (Plus Ultra) в разгара на пандемията от COVID-19 през март 2021 г.

Сапатеро ще даде показания на 2 юни. За пръв път в най-новата история на Испания правосъдието повдига директно обвинения на бивш правителствен ръководител.