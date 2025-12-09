С патриотични песни и плакати "Не на омразата" започнаха контрапротестите във Ветово, Видин и Белица (ВИДЕА и СНИМКИ)

С патриотични песни, народни хора, български знамена и партийни флагове, както и плакати "Не на омразата" започнаха контрапротестите на "ДПС - Ново начало" във Видин, Ветово, област Русе и Белица, област Благоевград, в Ямбол, Търговище, Смолян, Добрич, Шумен, Руен и други. Те са в подкрепа на правителството и в подкрепа на санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на партията Делян Пеевски. Митингите са насочени срещу политическото напрежение, което според "ДПС - Ново начало" е насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на най-важната и последна стъпка към пълноценната европейска интеграция - въвеждането на еврото в България и провалянето на приемането на бюджета.

Знаем, че протестът вече започна и в Кърджали, който се счита за бастион на партията, като там прозвуча и химна на България.

Протестите засега изглеждат мирни и спокойни, като в района е засилено полицейското присъствие.

Плакатите на протеста

Освен призивите срещу омразата, правят впечатления и плакатите на протеста, насочени към лидерите на ПП-ДБ, като напрамире "ПП-ДБ - мислете за хората, не за пачки и пудели", снимка на лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев с надпис "Позор за България" и други, изобразяващи бившия лидер на партията Кирил Петков като клоун.

Вижте как започнаха протестите

На протеста във Ветово прозвуча "Я кажи ми, облаче ле бяло", докато на протеста се забелязвлат хора от всякакви възрасти. ОЩЕ: Автобуси с контрапротестиращи пристигат в Кърджали, плакати ги чакат пред централата на Пеевски (СНИМКИ)

ВИДЕО от протеста във Ветово.

На протеста във Видин вече се заформи хоро, което беше започнато от хора в народни носии, като по време на официалната част бяха поканени на сцената представители на местнат власт, а говорител от сцената обяви, че протестът е и в подкрепа на правителството на Росен Желязков.

ВИДЕО от протеста във Видин.

В Белица пък звучи песен на Веселин Маринов "За теб, Българийо", като хората са се събрали в центъра на града, като развяват българско знаме, европейско знаме и партийни флагове на "ДПС - Ново начало". ВИДЕО - вижте ТУК.

Протестът в Ямбол също започна, като говорител от трибуната казва, че са против манипулации и казват "Не на омразата".

В Руен, Търговище, Добрич, Смолян, Хасково и Шумен хората вече се събраха на митингите.