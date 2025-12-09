Автобуси с контрапротестиращи пристигат в Кърджали, плакати ги чакат пред централата на Пеевски (СНИМКИ)

Автобуси от различни краища на България пристигат в Кърджали за т.нар. контрапротест в защита на санкционирания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски и кабинета "Желязков", в който партията на Пеевски формално не участва. Лозунгът на събитието е "Не на омразата".

Впечатление прави, че пред централата на ДПС в града на бул. "България" ги очакват десетки специално напечатани плакати с надписи срещу политическите опоненти на депутата: "Радев, кажи си за Боташ", "Асен Василев, вие сте в криза", "Мафия" и т.н. Още: ГЕРБ в Стара Загора обяви подкрепа за протеста на Делян Пеевски

Припомняме, че дотук се стига след най-масовите антиправителствени протести за последните десетилетия. Въпреки че Пеевски формално няма свои представители в кабинета, основните послания на демонстрациите бяха именно срещу него. Още: Удар по Пеевски: Ключова оставка в деня на контрапротеста

Вчера (8 декември) Делян Пеевски и цялата му парламентарна група се появиха в Кърджали, където той проведе среща с партийния актив и всички кметове и общински съветници от ДПС в областта. За изненадващата му визита и краткото му преминаване през централна улица в града полицията бе отцепила целия център, като беше ограничено движението на автомобили и граждани. Впечатление направи и внушителната охрана на депутата.