Войната в Украйна:

ГЕРБ в Стара Загора обяви подкрепа за протеста на Делян Пеевски

09 декември 2025, 11:09 часа 430 прочитания 0 коментара
ГЕРБ в Стара Загора обяви подкрепа за протеста на Делян Пеевски

Младежката организация на ГЕРБ в Стара Загора обяви подкрепа за контрапротеста на "ДПС - Ново начало" в града, става ясно от пресконференция на формацията. По думите на младежите на Бойко Борисов в Стара Загора, чийто кмет е също от ГЕРБ - Живко Тодоров, обявиха, че ще излязат в подкрепа на проевропейския път на страната, приемането на еврото и политическата стабилност.

Те заявяват, че са против оставка на правителството и предсрочни избори в момента, когато България е на прага на членство в еврозоната. Така Стара Загора се очертава като първия град, в който заедно ще протестират представители на ГЕРБ и на ДПС-Ново начало.

"Протестът е израз на волята и свободното мнение на гражданите и аз наистина искам да похваля хората, които излизат и заявяват позицията си. Нашите опасения обаче са, че ставаме свидетели на хора, които имат желанието да се възползват от енергията, която се събира от протестите, и да я насочат в неправилна посока", каза Александър Кьосев - член на общинското ръководство на партията в Стара Загора.

Още: Заради протестите и бюджета: Властта отказа да участва в ключов разговор с индустрията

Провокации

Младежите на ГЕРБ в града опитаха да подчертаят и разделителни линии в протестиращите, като изтъкнаха "присъствие на чужди знамена, призиви и транспаранти срещу членството на България в Европейския съюз и срещу проевропейската ориентация на страната", става ясно от публикация на МГЕРБ.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По този начин без Ботевград и Севлиево, ДПС-Ново начало ще протестира в Белица, Руен, Провадия, Велико Търново, Видин, Враца, Крушари (област Добрич), Кърджали, Кюстендил, Луковит, Монтана, Сърница, Плевен, Асеновград, Разград, Ветово (област Русе), Дулово, Сливен, Смолян, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол.

Още: Кметът на Ботевград забрани контрапротеста в подкрепа на Пеевски

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
ГЕРБ ДПС ново начало протест бюджет 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес