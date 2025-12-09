ГЕРБ в Стара Загора обяви подкрепа за протеста на Делян Пеевски

Младежката организация на ГЕРБ в Стара Загора обяви подкрепа за контрапротеста на "ДПС - Ново начало" в града, става ясно от пресконференция на формацията. По думите на младежите на Бойко Борисов в Стара Загора, чийто кмет е също от ГЕРБ - Живко Тодоров, обявиха, че ще излязат в подкрепа на проевропейския път на страната, приемането на еврото и политическата стабилност.

Те заявяват, че са против оставка на правителството и предсрочни избори в момента, когато България е на прага на членство в еврозоната. Така Стара Загора се очертава като първия град, в който заедно ще протестират представители на ГЕРБ и на ДПС-Ново начало.

"Протестът е израз на волята и свободното мнение на гражданите и аз наистина искам да похваля хората, които излизат и заявяват позицията си. Нашите опасения обаче са, че ставаме свидетели на хора, които имат желанието да се възползват от енергията, която се събира от протестите, и да я насочат в неправилна посока", каза Александър Кьосев - член на общинското ръководство на партията в Стара Загора.

Провокации

Младежите на ГЕРБ в града опитаха да подчертаят и разделителни линии в протестиращите, като изтъкнаха "присъствие на чужди знамена, призиви и транспаранти срещу членството на България в Европейския съюз и срещу проевропейската ориентация на страната", става ясно от публикация на МГЕРБ.

По този начин без Ботевград и Севлиево, ДПС-Ново начало ще протестира в Белица, Руен, Провадия, Велико Търново, Видин, Враца, Крушари (област Добрич), Кърджали, Кюстендил, Луковит, Монтана, Сърница, Плевен, Асеновград, Разград, Ветово (област Русе), Дулово, Сливен, Смолян, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол.

