След провала си в последните избори - Главчев пак готов да управлява: "Да се прехвърля вината на служебен премиер е невежество"

"Аз съм свикнал да си изпълнявам конституционните задължения. Имам два пъти повече основания да не приема поста, само че това е лично и няма такъв текст. Казах, че съм склонен да приема, но изборът е на президента. Тя нищо не ми отговори". Това обяви бишият служебен премиер и председател на Сметната палата Димитър Главчев след края на разговорите си с президента Илияна Йотова по процедурата за съставяне на служебно правителство и избор на кандидат за служебен премиер от т.нар "домова книга".

По думите му всеки, който имал представа от организиране на избори, знаел, че членовете на секционните избирателни комисии (СИК) се назначават от местната власт по предложение на участниците на изборите. "Да се прехвърля вината на който и да е служебен премиер, говори за невежество или спекулации. Ако президент Йотова се спре на мен, имам цял кабинет готов с имена", подчерта Главчев в отговор на въпроса дали си спомня как се е справило неговото служебно правителство с организацията на последните предсрочни парламентарни избори. Припомняме, че Конституционния съд касира частично вота, организиран от кабинета "Главчев 2", вследствие на което цяла нова парламентарна група - тази на "Величие" - влезе в 51-ото Народно събрание месеци след изборите. Честността и прозрачността на вота бяха оценени като нищожни.

"В секционните комисии не само, че няма участие правителството, ами и е забранено да се намесва. Партиите са играчите в комисиите. Ролята ми е в логистиката и осигуряване на изборния ден, оттам насетне са изборните комисии. Дори ЦИК няма какво да направи там, без да съм им адвокат", защити се Главчев.

Кои ще са министри?

Главчев подчерта, че с Йотова не са обсъждали потенциален проектосъстав на нов служебен кабинет. "Други неща си говорихме. Споделих на госпожа президента какъв опит имам на позицията. Тя да избере най-подходящия за поста. Това са предварителни разговори с президента, която вече може да се съобрази или не с тези нагласи на кандидатите", каза Главчев.

Той припомни и хронологията на избора си за позицията шеф на Сметната палата: "На поста ме избра предишната "сглобка", която избра и състава на ръководството на БНБ, и мен. Служебното ни правителство изпълни бюджета на сглобката и на Асен Василев с до 3% дефицит, което предопредели да поискаме конвергентен доклад. "Сглобката" осигури влизането ни в Шенген по суша и вода, а нашият кабинет осигури пълното ни влизане", каза още Главчев.

В петък президентът Йотова провежда последните си консултации с потенциалните кандидати за премиер по процедурата в чл. 99 от Конституцията. Разговорите са с управляващите Сметната палата - след разговора с Главчев на ход са заместничките му Маргарита Николова и Силвия Къдрева. До този момент държавният глава чу три пъти "да" за заемане на поста - от подуправителя на БНБ Андрей Гюров, от заместник-омбудсмана Мария Филипова и от бившия служебен премиер Главчев.

