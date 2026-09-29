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Шишков: Магистралите ще са готови до 3 години, но ще плащаме на фирмите 5-6 години

29 септември 2026, 18:52 часа 702 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Шишков: Магистралите ще са готови до 3 години, но ще плащаме на фирмите 5-6 години

Магистралите трябва да са готови до 3 години, но държавата ще плаща на фирмите разсрочено. Това каза в предаването „Лице в лице“ по bTV министърът на регионалното развитие Иван Шишков. „Оттук нататък всеки месец Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) ще започне да проверява всички големи инфраструктурни обекти - магистрала „Хемус“ и всички строители, които тепърва ще влязат в нея“, обясни той.

По думите му има стари договори, които са направени така, че ако тръгне да ги разваля, държавата най-вероятно ще загуби съдебните дела. „Освен това ще загубим две години и авансите“. „Хората искат сега веднага да се построят тези магистрали. И когато сложим на везните нашите безспорно лоши отношения с фирмите и това, че трябва да сме практични - ние избираме второто“, сподели Шишков.

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„Тези фирми ще трябва да построят това, за което сме се договорили, до 3 години максимум. Говоря не само за магистрала „Хемус“ до Велико Търново, но и за магистралата от Монтана до Видин“, каза Шишков. „Това е юридическото наследство. Само че те ще го построят за това време, а ние ще им плащаме 5-6 години. Няма да плащаме аванси. Обратно - ще плащаме разсрочено плащане“, обясни той.

По думите му това няма да натежи на бюджета на държавата. „И отделно ние имаме контрола през цялото време с парите, защото натискът е, че те ще трябва да строят качествено, а ние ще плащаме с години назад“.

Проверките на строителството в страната

„Правим проверки на строителството, свързано с обществени поръчки и европейски средства. Установили сме злоупотреби с блокове за саниране. Вече сме дали двама кметове на прокуратурата - на Асеновград и Ловеч“, каза той. По думите му те са представили документи, че работата е извършена и са поискали финансирането за тези обекти да им бъде платено. „Но в един момент се оказва, че сградите не са готови“, каза още той. „Установихме, че тези блокове изобщо не само не са санирани, ами и скелето още стои. Виждате ли как се случват злоупотребите в България“, попита регионалният министър.

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„Някой иска едни пари, създават се едни документи, тези документи очевидно са с невярно съдържание. Накрая някой плаща, парите се прибират, а дали са завършили или не обектите, най-вероятно никой не е знаел във времето назад. Сега нещата се случват по различен начин“, подчерта Шишков.

По думите му в случая с Хасково е искал да направи проверка на строителството на художествена галерия. „Имам определени съмнения. Поръчах да бъде направена обстойна проверка, защото искам да съм убеден, че укрепването на сградата е изпълнено съгласно проекта“. „Нека на всички кметове да е ясно - този период, в който се създаваха документи с невярно съдържание и се взимаха пари, вече е приключил. Не ги плаша, но нека да работят съвестно. Да работят така, че да си заслужат парите“, призова Шишков.

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Регионалният министър заяви, че на места има общини, в които фирмите имат традиция да печелят обществени поръчки. „Това очевидно е в цялата страна“.

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Магистрали Магистрала Хемус Иван Шишков
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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