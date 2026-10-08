Прокуратурата проверява мантинелите на "Хемус"

Софийската градска прокуратура е възложила на Националната полиция проверка по сигнал на Института за пътна безопасност за монтажа на мантинели на 36-ия километър на автомагистрала "Хемус". Проверката е разпоредена след медийни публикации, в които се съдържат твърдения за несъответствия при поставянето на ограничителната система и за възможен риск за безопасността на движението.

Полицията трябва да изясни всички обстоятелства около доставката и монтажа на мантинелите, включително дали съоръженията отговарят на техническите изисквания и какъв контрол е упражняван при поставянето им. Ще се проверят и извършените плащания.

В сигнала на Института за пътна безопасност се твърди, че при монтажа на виадукта "Коренишки дол" липсват болтове за закрепване на колоните към бетона и за свързване на отделните метални елементи. Още: Скандалът с мантинелите ескалира: ДПС иска изслушване на Демерджиев, Донев и Шишков

Ремонтът на участъка продължава няколко месеца през 2026 година след катастрофа с камион, който поврежда предпазната мантинела. Ремонтът е извършен от държавното дружество "Автомагистрали".

Преди ден стана ясно, че изпълнителният директор на "Автомагистрали" Иван Кунев е подал оставка три месеца след назначаването си.

Прокуратурата ще изиска необходимата документация и ще снеме сведения от представители на компетентните институции и фирмите, ангажирани с доставката и монтажа.

Проверката трябва да приключи в едномесечен срок. След това събраните материали ще бъдат докладвани на прокуратурата, която ще прецени дали са необходими последващи действия. Още: Шишков проговори за внезапната оставка на шефа на "Автомагистрали"

Проверка на фона на парламентарен скандал

Съобщението на прокуратурата идва на фона на изслушването в парламента на вътрешния министър Иван Демерджиев за обществените поръчки за мантинели през последните пет години и данните за финансирането на полети на лидера на ДПС Делян Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания.

По време на изслушването Демерджиев представи данни за връзки между компании, печелили поръчки за доставка и монтаж на мантинели, и дружеството "Спектрум Еър", което е плащало за полетите на Пеевски. Още: Шефът на "Автомагистрали" подаде оставка заради подмяната на мантинелите?

На този фон от ГЕРБ и ДПС поставят акцент върху конкретно поставената от държавното дружество "Автомагистрали" мантинела на "Хемус", докато в парламента се обсъждат и данни за големи обществени поръчки и свързаност между фирми, участвали в тях.