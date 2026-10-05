Шишков проговори за внезапната оставка на шефа на "Автомагистрали"

Разбрах, че директорът е подал оставка по лични причини, не ме е информирал. Не е имало проблем. Нито е имало конфликт, нито е имало какъвто и да е проблем. Всеки има право на лични причини и би трябвало да уважим личните причини. Това обясни регионалният министър Иван Шишков относно информацията, че изпълнителният директор на "Автомагистрали" ЕАД Иван Кунев.

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Регионалният министър беше категоричен, че Кунев не си е тръгнал заради проблем с мантинелите, както се посочва в съобщение от Института за пътна безопасност (ИПБ), откъдето разпространиха информация.

Министърът обясни, че не иска да влиза в личното пространство на никого. "Работата е много активна, много интензивна. Всеки си прави сметката. Надявам се проблемът да не е по-сериозен, личен. Пожелавам му по-бързо да си реши проблемите", допълни Шишков.

От ИПБ заявиха, че очакват оставка да подаде и председателят на Управителния съвет на АПИ Александър Тодоров, по същите причини.