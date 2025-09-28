"Със сигурност има възможност": Благомир Коцев е потенциален кандидат за президент на ПП-ДБ

Кметът на Варна Благомир Коцев, който продължава с месеци да бъде задържан в ареста, е сред потенциалните имена на кандидати за президент на демократичната общност на предстоящите избори през есента на 2027 г. Това стана ясно от думите на бившият премиер акад. Николай Денков след края на Общото събрание на "Продължаваме промяната" в неделя.

"Чуваме я тази идея. Не сме обсъждали. Сега е периодът, в който трябва да се обсъждат различни имена - Благомир Коцев е една такава възможност със сигурност. Заслужава си да се обсъди. Не трябва ареста му да бъде критерия, а това, че управлява добре Варна и е почтен човек", каза Денков пред NOVA, но и подчерта още:

"Има разбира се и поредица от кандидати - кметът на София е такъв човек, различни граждански активисти и редица други. Ще сложим всички имена на масата и ще обсъдим", каза бившият премиер на въпрос дали продължаващото незаконно задържане на Коцев увеличава шансовете му да се превърне в потенциалния кандидат за държавен глава на "Продължаваме промяната - Демократична България". Припомняме, че спекулациите по темата поставят сред възможните варианти и името на бившия съпредседател на ПП и премиер Кирил Петков.

Новото ръководство

"Не е стояло като въпрос да съм кандидат за председател. Последното нещо, което ни трябва, е вътрешно напрежение в партията. Обединихме се около фигура, която може да води - Асен Василев безспорно е такава", каза Денков след края на Общото събрание на ПП, което единодушно избра именно Василев за единствен лидер на партията след оставката на Петков.

"Имаме 10 души нови в Изпълнителния съвет. Един от тях е арестант и го очакваме. Имахме стол "Тук трябва да стои Благомир Коцев", защото той стои месеци в ареста без основание", каза още Денков. В новия състав обаче направи впечатление липсата на ключови имена, като тези на евродепутатите Никола Минчев и Христо Петров, както и на депутата Лена Бориславова. Подробности вижте тук: Чистка в ПП? Ключови имена останаха извън ръководството на партията.

Парите по ПВУ

Относно изпратеното писмо до европейското семейството на ПП в Европарламента - АЛДЕ с искане Европейската комисия да спре сериозен финансов поток към страната ни заради дейността на Антикорупционната комисия именно по темата с варненския кмет, Денков каза:

"Искането за справедливост е задължение, което българските власти трябва да осигурят на българските граждани. Европейските граждани знаят, че не могат да дойдат да ти вземат бизнеса, да стоиш незаконно в ареста месеци наред, да натискат зам.-кмет да дава фалшиви показания, да се прави Прокуратурата на глуха".

"Много е възможно" - така Денков определи шанса ЕК да спре част от парите по Плана за възстановяване и устойчивост към България, а причините - "очевидно не изпълняваме критериите за независимост на Антикорупционната комисия", каза бившият премиер.

Припомняме, че по темата се създаде политическо напрежение на фона на продължаващите преговори на правителството с ЕК за предоговаряне на реформите и сроковете, залегнали в настоящия План, с цел "спасяване" на част от заложените средства. Ресорният вицепремиер Томислав Дончев в петък отказа да отговори директно на въпроса дали заради ареста на Коцев и репресивните действия на КПК може да се стигне до стопиране на парите от Брюксел.