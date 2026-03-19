Вижте листата на ГЕРБ-СДС за парламентарните избори на 19 април в 29 МИР – Хасково

Представяме ви листата на ГЕРБ-СДС в 29 МИР – Хасково за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Делян Александров Добрев

2. Георги Тенев Станков

3. Деян Красимиров Иванов

4. Милен Атанасов Иванов

5. Евгения Даниелова Ангелова

6. Светла Емилова Моллова

7. Стефка Здравкова Стефанова

8. Силвия Алдинова Манджукова

9. Митко Петров Петров

10. Симона Дончева Цанова

11. Атанас Емилов Асенов

12. Васил Живков Василев

13. Велислава Николаева Колева

14. Теодора Стефанова Тодорова

15. Кънчо Митев Кръстев

16. Димитър Венциславов Димитров

