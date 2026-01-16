"Върви се към силово въвеждане на нова изборна технология": Общественият съвет на ЦИК с предупреждение

"Не е изпуснат последният влак за въвеждане на 100% машинно гласуване, ако има консенсус в Народното събрание, какъвто вчера не видяхме и затова законопроектът за това на ПП-ДБ беше отхвърлен в комисия." Това каза пред БНР Цветелина Пенева от Обществения съвет на ЦИК и коментира:

"Посоката в правната парламентарна комисия е силово въвеждане на нова технология, която е напълно непозната и за избирателите, и за експертите, и за членовете на ЦИК, които след 2-3 месеца ще трябва да я прилагат, защото предсрочните избори чукат на вратата".

На обществата се предлага една нова технология, която би отблъснала избирателите, смята тя: "Представете си как за 2 месеца трябва да обучим хората да работят с нов вид технология, защото избирателят ще попълни хартиената бюлетина, но после той собственоръчно ще трябва да я пусне в оптичното сканиращо устройство. ... А и бюлетината не е сгъната, което означава, че лесно тайната на вота може да бъде разкрита, това е не по-малко притеснително. ... Когато не е имало време за пилотно тестване как работят тези машини, не е имало време за демонстрации и да оставим избирателят да се бори с поредната технология, която е сложена в изборните помещения".

Още: Записки от правна комисия: Как съдия се хвана за главата, докато гледа невалидни бюлетини, но ние си говорим за автомати

Пенева цитира интервю от преди Нова година на депутатката от ИТН Павела Митова, че на министъра на електронното управление му е било възложено да събере оферти и възможности за закупуване или за наемане на такива устройства за сканиране и автоматизирано преброяване на хартиени бюлетини:

"За мен това означава подготовка за въвеждане на такава технология. Павела Митова подробно обясни в това интервю, че са викани на консултации представители на основните ведомства и институции, които се занимават с организирането на изборите, като цитира Министерството на електронното управление, "Информационно обслужване", ЦИК, въпреки че г-жа Камелия Нейкова отрече ЦИК да е участвала в такива предварителни консултации".

Още: На комисия: С дебат за игралните автомати депутатите отхвърлиха 100% машинно гласуване