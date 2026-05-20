Вигенин пред Дарик: Победата на Евровизия показа, че можем да печелим със скромност, талант и много труд

„Още от вечерта на победата получавам поздравления от колеги. Тази седмица тук сякаш сме с 10 сантиметра по-високи.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин по повод победата на България на Евровизия пред Дарик радио. Той участва в специалното студио на медията в Европейския парламент в Страсбург.

Вигенин разказа, че темата за победата на България на Евровизия се следи активно и в Европейския парламент, а самият той е бил поздравен лично от председателя на Европейския парламент Роберта Мецола. „Не очаквах от трибуната да бъдем поздравени, но малко преди това имахме събитие с Роберта Мецола и тя ме поздрави за победата в Евровизия. Аз й благодарих за 12-те точки от Малта, тя - за 12-те точки от България за малтийския изпълнител. Даже си мисля, че би било добра идея самата Дара да намери време да посети Европейския парламент, готови сме да я поканим“, каза евродепутатът.

Според него победата има и по-широко послание за България: „Показахме най-малкото на Европа, а и на света, че можем да печелим, че можем да се адаптираме“, заяви Вигенин. По думите му успехът е резултат от огромен труд и добра подготовка. Той открои и символиката в сценичното представяне. „Дара и екипът впечатлиха с човешко си представяне, облечени като нормални млади хора в Европа, без излишни ефекти. Явно може да се печели със скромност, талант и много усилия“, коментира евродепутатът.

Според него това е послание и към българското общество. „Тази победа е стимул за всеки българин. Въпреки всички критики, които изчетох, нека се научим да гледаме позитивната страна“, каза той.

Вигенин подчерта и необходимостта държавата да инвестира повече в достъпа на децата до култура и спорт. „Много е важно да имаме широка база, повече деца да имат достъп до спорт, култура и обучение. Не може да се концентрираме върху подбрани хора и да се опитваме само тях да направим звезди“, акцентира той.

В интервюто той коментира и политическата ситуация в България, включително споровете около промените в правилника на Народното събрание. „Би било лош сигнал работата на Народното събрание да започне с усещане за ограничаване на права и правомощия“, предупреди евродепутатът. Според него стабилното мнозинство така или иначе разполага с достатъчно инструменти да реализира законодателната си програма. „Когато имаш мнозинство, не ти е проблем правилникът. Не е нужно да се създава усещане за ограничаване на опозицията“, посочи той.

Вигенин подчерта, че основните приоритети на управлението трябва да бъдат високите цени, ниските доходи и съдебната реформа. „Българите страдат от високите цени и ниските доходи. Очевидно имаме нужда и от ускоряване на съдебната реформа и подреждане на съдебната система“, препоръча той.

Според него управляващите разполагат с всички необходими инструменти да реализират обещаните политики. „Сега цялата власт е в ръцете на управляващите и те имат всички възможности да се справят. Дали ще успеят, предстои да видим“, каза Вигенин.

Той коментира и ситуацията на БСП извън парламента. „За първи път сме извън Народното събрание и ще ни трябва време да се адаптираме към новата ситуация“, каза евродепутатът. Според него е важно БСП да намери начина, по който да продължи да дава идеи. „ Аз се надявам да се чуват, защото и в правителството, и в парламента има хора, които политически и генерационно са свързани с БСП и ако нашата дума може да се чуе, това би било плюс и за нас, би било плюс и за управлението“, коментира евродепутатът.

В разговора Кристиан Вигенин очерта и основните си приоритети като член на Европейския парламент. „Борим се успешно средствата за здравеопазване в следващия европейски бюджет да бъдат поне два пъти повече“, информира той. По темата за изкуствения интелект Вигенин отбеляза, че Европейският парламент работи по нови защити срещу злоупотреби. „Слагаме нови забрани, включително да не може с твоя образ и тяло да се създава интимно съдържание без твоето съгласие“, каза той.

Евродепутатът подчерта и работата по европейското законодателство за козметиката и химическите вещества. „Това е важно и за българското розово масло“, посочи Вигенин.

По думите му българските евродепутати все по-често успяват да действат координирано по теми от национален интерес. „Опитвам се навсякъде да виждам българския интерес, да го подчертавам и защитавам“, заяви той.

В заключение Вигенин отбеляза, че българските евродепутати вече работят активно и по предстоящия доклад за Република Северна Македония. „Този път започнахме по-рано и успяхме предварително да поставим червените линии“, каза евродепутатът.

