Заради снимка с ИИ на арестувани Борисов и Пеевски: Сатирична страница се оплака, че е цензурирана и свалена

Генерирана с изкуствен интелект снимка на лидерите на ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" Бойко Борисов и Делян Пеевски на фона на съдебна зала и под арест предизвика широки реакции в социалните мрежи и доведе до сваляне на страницата за политическа сатира "Колажи и карикатури", която публикува снимката.

"Малко след публикуването на AI колаж с арестуваните Борисов и Пеевски бе спряна и забранена от Facebook страницата "Колажи и карикатури" (с над 110 000 последователи). Някой много се притеснява, че може да се види арестуван (в колаж). Борисов го коментира и публично. Ние няма да се откажем", написаха създателите на страницата за политическа сатира и ирония.

