Любопитно:

10 начина да се хакнат изборите

"Отиваме на избори!" - някой си изкряска

и бели хакери се юрнаха завчаска.

Купени гласове, счупени машини, пипан код, прозиращи скенери, изборна комисия от нагли хора в анцузи - народният вот ще бъде подменен за пореден път в полза на слугите на статуквото. Но ние няма да им се предадем, а ще се опитаме да предугадим по какъв начин ще се опитат да ни подменят волята и да настанят агентурни проектчета и олигархични съдружия наместо честните представители на народния ищах. Ето, за да бдите:

1. Скенерите да останат неподсигурени от скенери за скенерите. Ако скенерите, които сканират бюлетините, не бъдат сканирани, може да сканират накриво и това да наклони везните по нечестен път. А със сигурност още стотина милиона за допълнителни скенери няма да навредят, за да ни е сигурно.

2. Непалци, таджикистанчани и пакистанлии да подменят трудовия нископлатен българин. Нашенецът, работещ на минимална заплата, често забавяна с по 2-3 месеца, има право на контролиран вот, за да не бъде уволнен. Азиатците няма как да гласуват. Българският бизнес губи представителност!

3. Да арестуват купувачи на гласове. Но не всички. Така хем ще има купуване на гласове, хем няма да има конкуренция и това ще свали цените неимоверно.

4. Превалутиране на българските гласове. Един стар глас в лева вече е 0,5125 в евро, а закръглянето надолу може да коства милиони гласове. Единственият шанс е да гласуваме по банков път или по въздушно-капков такъв.

5. Задължителен водосвет. В Деня за размисъл, един от най-големите всенародни празници, трябва до бюлетините хора с расото на ДС да имат достъп, за да организират водосвет и да поръсят със захар, за да се осигури фактът, че гласът народен е и глас Божи.

6. Границата с Турция да се затвори. Имаме си достатъчно хора, които не владеят български език дори на ниво първи клас в рамките на територията на държавата, няма нужда в студените грипни месеци да отваряме границата си за вносни.

7. Опасно е изборите да са в неделя. Изборният ден да се проведе в понеделник сутрин. Така ще гласуват само най-мотивираните, най-отговорните и най-зависимите. В неделя гласуват лентяи, пияници и хора, върнали се за уикенда по месторегистрация.

8. Да не се допуска гласуване с химикали. Във всичко днес има химия и ни тровят. Нека хората гласуват с кръвта си или със сополче, за да е ясно, че не ни подменят на био-ниво.

9. Резултатите да се обявяват поетапно. Първо екзитпол със състезание, зебри, романи или музикални групи, после конкретен екзитпол с партийни имена, после „реалистичен“ екзитпол на база на успоредно преброяване и накрая официален резултат, който да бъде коригиран осем пъти от Конституционния съд, откъдето са изкопани истински протоколи, изгорени чували с бюлетини и е възстановен сънят на член на изборна комисия, който е запомнил истинските данни, преди да бъдат манипулирани.

10. Да се гласува с машинки в казино. Това е безобразие от най-висш морален упадък, защото има шанс някой от гласувалите да спечели, докато повечето губят. Идеята на честните избори е всички да загубят.

 

Автор: Самуил Петканов, Прас Прес

