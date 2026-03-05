Войната в Украйна:

Реч на президента Капутин по случай четири години СВО

05 март 2026, 8:44 часа 48 прочитания 1 коментар
Реч на президента Капутин по случай четири години СВО

Дорогие товарищи,

На 24 февруари 2022 г. въоръжените сили на Руската федерация започнаха Специална военна операция за защита на населението на Донбас, денацификация и демилитаризация на Украйна и предотвратяване на разширяването на НАТО близо до нашите граници. Според плановете на нашите стратези тези цели трябваше да бъдат постигнати чрез мълниеносна операция (блицкриг), в рамките на която Киев да бъде превзет за три дни. И това със сигурност щеше да стане, ако не беше лошото време и предателството на един подкупен от врага некомпетентен военачалник. Както обясни моят приятел президентът Тръмп в една своя пресконференция:

„Русия е войнствена страна, те победиха Хитлер и Наполеон. Русия винаги побеждава във войната. Руските танкове можеха да стигнат до Киев за четири часа, ако бяха минали по шосе. Но някакъв генерал ги превел през полетата и те затънали в калта.“

Нашите болгарские друзья имат много хубава поговорка: „Малкото камъче обръща каруцата“, въпреки че в случая става дума не за камъчета, а за кал, и не за каруци, а за танкове. И така войната, която всъщност не е война, а Специална военна операция, вместо да приключи за три дни, вече се проточи четири години и счупи рекорда на Отечествената война, през която Съветския съюз победи нацистка Германия и окупира цялата нацистка Източна Европа, за да я денацифицира. Но в края на краищата, важното е целите да бъдат постигнати, ако ще войната, която не е война а СВО, да продължи и 40 години.

Защитата на населението на Донбас, доколкото е останало такова, е факт. То е подложено на ежедневни атаки с дронове, ракети и снаряди, което засилва защитните му сили. Недостигът на храна го предпазва от напълняване и всички опасни за здравето последствия от наднорменото тегло. Спирането на тока и отоплението през зимата го калява и пази от изнежване, а липсата на вода през лятото, стимулира местното производство на бира. Именно липсата на ток и вода е причината някои наши солдати да депералнизират и дехладилнизират къщите на местното население, защото пералните и хладилниците така или иначе са неизползваеми и само заемат място в тесните жилища.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Денацификацията също върви по план. Първо бе малкото градче Буча, където няколкостотин нацисти, нацистки и невръстни нацистчета бяха денацифицирани по бързата процедура и телата им бяха заровени в масови гробове, включително и пред местната нацистка православна църква. След това дойде ред на Мариупол. С няколко бомби и ракети беше денацифициран нацисткият Драматичен театър, където се укриваха опасни деца-нацистчета. После със стоманена ръка бяха денацифицирани защитниците на нацисткия „Азовстал“. За десерт беше денацифицирана нацистката гара в Краматорск, където цивилни нацисти, нацистки и нацистчета се готвеха да се евакуират от денацификацията. Засега само най-големият нацист ни се опъва и то не защото е президент на нацистка Украйна, а защото е евреин. Първо ще трябва да го деевреизираме и чак тогава да го денацифицираме. Защото някак си не върви хем да е евреин, хем да е нацист.

И демилитаризацията върви с пълна сила. Демилитаризирани бяха с бомби, ракети и дронове всички милитаризирани родилни домове, детски ясли, училища, електроцентрали и жилищни кооперации. Единствено украинската армия все още не е демилитаризирана, но и това ще стане в следващите ударни петилетки.

Що се отнася до предотвратяването на разширяването на НАТО, изпълнението и на тази цел върви успешно – за четири години след започването на СВО към организацията се присъединиха само две незначителни скандинавски държавици, чиито изнежени солдати са толкова импотентни на бойното поле, колкото и в семейния креват.

Накрая, по случай днешната четвърта годишнина на СВО, позволете ми да наградя със златен орден за храброст „Свети президент Владимир“ един доблестен руски офицер. Генерал Роман Демурчиев е активен участник в СВО, който използва мета-хуманни методи в прилагането на денацификацията, като се започне с електрошокове, премине се през пребиване с лопати и се завърши с деушизация на украинските нацисти. Генерал Демурчиев старателно е документирал тези практики, но най-трогателен е милият подарък, който е направил на любимата си съпруга – огърлица от отрязани нацистки уши. Горещо препоръчвам на всички руски солдати да зарадват своите жени и приятелки с подобни патриотични подаръци.

За Родину, за Капутина!“

_______

БА: Историята за генерал-майор Роман Демурчиев е автентична. Той е ветеран от Втората чеченска война, където също широко се е практикувало трофейното рязане на уши и скалпове.

 

Автор: Майор Михов, Прас Прес

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Георги Петров
Георги Петров Отговорен редактор
прас прес
Още от Прас-Прес
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес