10 досиета на Епстийн, заради които си струва да думнем Иран

Досиетата Епстийн разкриват все повече за това, че живеем в чудесно време, в което е общоприето човек да си мие ръцете. Защото дори най-богатите филантропи на планетата са гнусни същества и ако човек се ръкува с тях, би хванал всевъзможни болести, ако не беше нейно величество течащата вода.

Да, сигурно е нормално хората, дето не си знаят парите, да нямат представа как да се чувстват щастливи и да пълнят екзистенциалната си празнота с всякакви девиации, но със сигурност не искат да го знаем. Това да не ви е Съдебен спор, в който личният живот на хората да става за сеир, това са важни хора с репутации. Така че по-добре да насочим вниманието си в друга посока към режим, изтрепал няколко десетки хиляди души, задето протестират - Иран.

Ето какви неща може да се потулят, както иранците потулват своите гнусотии иззад Корана, хиджаба и строгия полицейски контрол, потулващ садизма и изнасилванията на властимащите.

1. Тръмп се е на*квал, докато спи по време на интелектуалните кръгове с момиченцата. Не всичко на острова на Джефри Епстийн е било плътско, имало е кръг да се издекламира стихче и да се разкаже повече, така че докараните източноевропейски тийнейджърки да изпъкнат не само с визия. За жалост бъдещият по това време американски президент се е наакал, спейки, заради което е редно да се пусне малко напалм над някой все още непресъхнал ирански язовир.

2. Бил Гейтс и Илън Мъск са загубили на игра на Worms от руски седмокласнички. Голям срам е, че не са добри геймъри и източният блок произвежда по-кадърни IT-кадри, заради което стелт бомбардировачи може да изринат някое пустинно село около Исфахан.

3. Бил Клинтън е ползвал общия имейл, който имат с Хилари, за контакт с невръстните госпожици във времената далеч от острова, което е довело до фишинга преди изборите през 2016, когато г-жа Клинтън даде на късо. Тука направо може да се нападне и Ирак, щото то където Иран, там и другото.

4. Доналд Тръмп се е отдал на лековита процедура с целебен златен дъжд от африкански девици, но за съжаление струята е отмила оранжевия му тен и има снимки как всъщност е червеникав и със сияйна розацея. Факт, който означава, че Персийският залив трябва да почернее от самолетоносачи, подводници и крайцери на НАТО.

5. Българската следа е единствената неразкрита в досегашните издания на поредицата с файлове, защото всички са се подписвали с детски печати и вместо с дечица, родният елит играе белот с Иван Пилето. Това изглежда като преимущество, но както са там по Залива американците, от яд може да ударят там, където нашите управленци най-много ще ги заболи - в Дубай.

6. Стивън Хоукинг е бил прелъстен, обран и изоставен от две госпожици, възползвали се от състоянието му, с което те неволно са помогнали той да теоретизира черните дупки, като изсмукващи всичко - течности, светлина и енергия. Тук отряд Delta Force може да мине през нощта и да отбули милиони красиви персийки, замотани в чаршафи, а след изгрев жените с красотата си да прелъстят иранците и да изпаднат полицейските и военни сили в ступор.

7. Да излезе, че и аятолах Хаменей е бил на острова, но заради копнеж на Джефри да организира и едно парти с брадати жени в рокли. Ето при такова разкритие и Иран вече ще се мобилизира и ще пусне хубави био-оръжия срещу протестиращия си народ.

8. Принц Андрю е поискал касова бележка, а девойките са били прекалено млади, за да имат фискални устройства. Според досиетата британският аристократ е настоявал за разписка за „масажа“, за да го отчете като служебен разход към короната. За да замажат скандала, от Бъкингам ще обявят Brexit 2.0, след който в Кралството ще дойдат дори повече имигранти от сега, което ще развълнува хората там и ще подложи за ултрапопулисткия ход с Brexit 3.0, който вече няма как да разочарова.

9. Едно от досиетата да е огледало. Всеки е гузен с нещо и това, че повечето не сме палували с каймака на цивилизацията на острова на бай Епстийн, не значи, че сме цвете за мирисане. Нека който не е участвал в оргия с бебешко олио и странни наркотици, пръв да спре дроновете към Техеран.

10. Холивуд ще филмира целия сюжет с филм "Острова на мечтите", където ролите на всички бели мъже ще бъдат поверени на дами и транссексуални от други раси, което ще отключи вече ядрения армагедон и ще може всички да си легнем на спокойствие.

Автор: Самуил Петканов, Прас Прес