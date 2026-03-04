6 трупа и танго на плаца

В нашето ежедневие навлезе чудо, което не е за 3 дни - петроханската трагедия няма изгледи да слезе от дневния ред на обществото.

Да видим кой как експлоатира темата - ясно е, че такъв момент всеки си дърпа там, накъдето му уйдисва, където го сърби.

Малко хора вече имат скрупули и приличие пред смъртта, когато не касае близък човек. Както войната я гледаме като мач, така и петроханските трупове си ги размятаме като кегли.

Още: 10 досиета на Епстийн, заради които си струва да думнем Иран

По експлоатирането на петроханските въпроси с политическа цел най-вулгарно-безсрамни са хората и троловете около Пеевски, като най-безцеремонно, лъжливо и леко сатанински чак се държат ИТН.

За тях смъртта на тия хора е чака-рака и повод да стрелят безразборно срещу политическите си противници. При тях върви пълната програма - долО педофилските партиЙ, да режем тумора Петрохан, пазете децата от кабинета Сорос-Петрохан!

В тази група слагаме и хора като Сарафов - той се появи точно в ролята на Пеевски трол, пусна няколко отходни опорки "между редовете" и пак потъна в нелегалност.

Даниел Митов пък успя да се отърве от тая мъка, чудим се как е изклинчил. Подозираме, че не му е било лесно, а сигурно е бил притискан да излезе и да рецитира като Сарафов някакви гнусотии. Още повече - той до оня ден беше вътрешен министър и от него се очакваше да е на първа комуникационна линия.

Още: До „Островът на любовта“ на Джефри Епстийн и обратно

Примитивната псевдорусофилия около Костя Копейкин учудващо е относително кротка при експлоатацията на мъртвите будисти - идеален повод за политическа атака, каквато направи ИТН и другите пеевски шишарки. Но Копейкин сега е сравнително кротък, а човек би очаквал от него да яхне тоя член и да го изстиска докрай.

В ГЕРБ има подобна мерзка активност, но слаба. И те по-скоро се снишават.

В средите на либерално-демократичната вечна младеж пък все още се наблюдава озадачаващата линия - "познавам ги, те не са такива" и "мафията ги уби, защото пазеха гората и видяха нещо".

Радев мъцна нещо и заглъхна, което стратегически май че е най-изгодно.

Източник: Прас Прес