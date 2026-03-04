Враг №1 на тутраканската селищна система

Автор: Копейкин

Бел. на редакцията. Авторът Копейкин е интернет сатирик, популярен в социалните мрежи. Да не се бърка с адаша му по псевдоним Костя Копейкин! Текстът за неговите страсти и неволи с МВР е по напълно истински случай от житието на сатирика.

***

Още: Свалиха страницата "Копейкин"

През последните дни стана ясно, че министърът на МВР Даниел Митов е накарал ГДБОП да ме издирва. Оказа се, че в цялата страна само шуменската пантера, Пепи Еврото и прокурорският пернишки син са по-търсени от мен през последните месеци. След като Къдравата Сю прати милицията по петите ми, веднага започнах да си стягам куфара за Белене. Вече знаех, че ще ме пратят там, защото депутат от "Възраждане" отдавна ми бе обещал, че ще има цяло крило за мен в легендарния затвор. Стоях си вкъщи на дивана и чаках потропването на вратата, което да закрепи стабилността в държавата, като отстрани един сериозен враг на народа в мое лице. Оказа се обаче, че това не се случва. МВР министърът изчезна от публичното пространство и явно от ГДБОП бяха заети да търсят него вместо мен. Човекът, който ме издирваше, изчезна като българския лев в еврозоната. Докато всички се чудехме, той смело се появи за снимка пред отсъстващите мисирки, далеч на границата, за да инспектира „стабилността“ и така да остане в историята като най-успешният министър ever. Когато го видях, настръхнах. Викам си: край! – сега вече ще ме заловят, и аха-аха ГДБОП да ми почука на вратата, Румен Радев взе, че нещо се размрънка за състава на новия служебен кабинет, с единствената цел да отклони вниманието на обществото от издирването на моето IP. Slo4aenos? Ne misla!

Все тая! Искра Михайлова съобщи, че новият служебен кабинет е на Сорос, а всички знаят, че той ми плаща, за да напиша този текст. Шефът взе властта. В безопасност съм!

Източник: Прас Прес

Още: Ивайло Мирчев: Копейкин се заканва на "антибългарския елит". Скандално е да заплашва с преврат и избиване на хора