Винаги около 14 февруари започваш да се чудиш как да угодиш на своята романтична половинка, за да не ти се сърди като миналата година, когато ти се сърдеше до 1 май. А на 1 май не просто спря да ти се сърди, а ти вдигна чутовен скандал, само защото още не си изхвърлил елхата. Жени… Какво да ги правиш. Каквото и да им направиш, винаги има опасност престъплението да бъде разкрито.

Да се върнем на 14 февруари. Кой ли не си мечтае по средата на Малък Сечко да събере два куфара и да замине за някой топъл, тропически, слънчев остров с любимия човек. И този остров да се превърне за вас в един истински „Остров на любовта“. Само се молете този остров да не се казва Литъл Сейнт Джеймс, защото там няма да получите любовта, на която се надявате. Освен ако не сте американски президент, разбира се. Остров Литъл Сейнт Джеймс е прочутият остров на Джефри Епстийн. Приживе Джефри Епстийн беше нещо като съвременния Купидон. Той събираше хора от целия свят и ги караше да се обичат с помощта на своя лък и стрели. Е, малко раняват неговите стрели. Питайте Верджиния Джуфре.

Джефри Епстийн ще остане в историята като най-могъщия продуцент на „Островът на любовта“. През своята дългогодишна кариера той е свързал хиляди хора с нишките на любовта - колкото по-богати са хората с толкова по-млади ги свързвал. „Островът на любовта“ беше едно риалити с елементи на любов, политика и още нещо. Операторите бяха най-опитните. Всичките бяха завършили школата на КГБ. За да се запознаеш с едни от най-богатите, известни и влиятелни господа на света, участничките трябваше да изпълнят много условия. Първото - да не са изпълнили пълнолетие. След това били подбирани най-подходящите сред подрастващите, тези, които победят в надпреварата „Бързи, смели, сръчни“. Победителките получавали голяма награда - тя била да изпълнят „милион и едно желание“ на влиятелните господа. Следващото ниво в риалитито „Островът на любовта“ е състезанието „кой е по-по-най“. Тези, които са най, получават наградата да се запознаят лично с някой американски президент и да поиграят с него на Чичо Доктор.

Хора, които искат да опетнят репутацията на продуцента Епстийн, твърдят, че възрастта на участничките била престъпно ниска. На тези нападки повелителят на нощните пеперудки Епстийн отговарял: „Затова пък господата са порядъчно възрастни, така че средно аритметично възрастта е според закона.“ Същите завистници твърдят, че на тази възраст момичетата трябва да си лягат със Сънчо, а не с английски принц на средна възраст.

В един от сезоните на „Островът на любовта“ за момичетата бил организиран конкурс „Мис Мокра фланелка“. Едно от момичетата, много мъдро за 14-те си години, попитало Епстийн: „Господин продуцент, нашите фланелки не са мокри?“, а Джефри го погалил нежно и прошепнал: „Не се притеснявай, мило дете. Като дойдат онези старци и ви видят, ще им потекат лигите и ще ви се намокрят.“

Един от ВИП участниците в риалитито на Епстийн бил самият Бил Гейтс. Твърди се, че той стигнал много навътре във формата, но участието му струвало много скъпо. Един развод на стойност 78 милиарда и два антибиотика. Президентът Бил Клинтън пък бил малко разочарован от своето участие, защото след него стажантките в Белия дом му се стрували като пенсионерки.

Друг ВИП гост на формата „Островът на любовта“ бил Доналд Тръмп. Островът бил и основната тема на разговор между Доналд Тръмп и Бойко Борисов при посещението на българина във Вашингтон. Тръмп го потупал по рамото пред камината и му казал: „Мислиш се за голяма работа, но трябва да се учиш от великите. Виж ме мен - правя си каквото искам и пак съм най-силният човек на планетата. Всичко ми се разминава и без да купувам къщи в Барселона.“

Незабравимо ще остане участието президента Тръмп в риалитито на Епстийн. Той още бере плодовете от него. При последния разговор на Тръмп с руския президент Владимир Путин, руснакът му казал: „Дони, помниш ли онова видео, което ти показах преди години… Да, да, твоето с онези рускини по прашки… Да, точно… с прашките. Айде сега забрави за всякакви модерни оръжия за Украйна. На Зеленски ще му пращаш само прашки!“

Автор: Калинка Тодорова, Прас Прес