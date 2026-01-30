Пълната нецензурирана реч на Бай Дончо в Давос

Велико е отново да съм в красивия Давос, в красивата Швеция, и да говоря пред толкова уважавани бизнес лидери, толкова много приятели и няколко врагове. Приветствам всички приятели и им се извинявам за закъснението, дължащо се на жалките усилия на враговете. А на тях специално ще им кажа: „Успяхте да повредите AIR FORCE ONE, но не можахте да ме спрете. Ако трябваше, щях да тръгна пеша, да преплувам океана, но пак щях да съм тук, за да покажа силата и величието на Америка.

Никоя друга държава освен САЩ не може да опази Гренландия. През Втората световна война Дания се предаде на Германия за шест часа и ние изпратихме нашите войски да я защитават. Без нас те щяха да говорят на немски и японски. След войната САЩ върнаха Гренландия на Дания – и това беше много глупаво. А сега те проявяват неблагодарност. Ако тогава аз бях президент, никога нямаше да я върна и те сега щяха да са ми благодарни. Искам да започна незабавни преговори за купуването на Гренландия. Няма нищо лошо в купуването на територия; мнозина са го правили преди. Искам и аз да запиша името си в историята, като президента, присъединил най-голяма територия към САЩ. В продължение на много години плащахме за НАТО, защитавахме Европа от СССР, от Русия. Дори и сега искаме да им платим, за да защитаваме и Гренландия, а те се дърпат. Е, ще се възползваме и от редкоземните ѝ богатства, ама то пък не може без хич. В НАТО ме обичаха допреди няколко дни, когато им казах за Исландия. НАТО не стои зад нас по въпроса за Исландия. Това, че една лодка е отишла там преди 500 години и след това е отплавала, не предоставя право на собственост. Този огромен, незащитен остров всъщност е част от Северна Америка. Гренландия е наша територия. В момента отбраната ѝ се състои от два кучешки впряга. Никога не сме искали нищо и никога не сме получавали нищо. Вероятно и сега няма да получим нищо, освен ако не реша да използвам прекомерна сила и насилие. А това не е изключено, защото, както писах на премиера на Нигерия, след отказа им да ми дадат Нобела за мир, вече не се чувствам длъжен да мисля за мира. Ако не вярвате, питайте Мадуро, дето тръгнал да имитира танца ми и да ми се присмива. Сега ще си танцува и ще се смее зад решетките. Добре че госпожа Мачадо най-накрая ми отстъпи Нобеловата награда, заедно с чека за един милион долара. Отначало малко се опъваше, ама като се стигна до истинско опъване, бързо кандиса. Единственото нещо, което искам сега, е Гренландия. Дайте ни права на собственост. Гренландия не може да бъде защитена с договор за наем. Това е малка молба, като се има предвид какво сме давали на Европа в продължение на десетилетия.

Искам да бъда напълно ясен. Не искам и няма да използвам сила, освен ако не реша обратното. Не търся конфликти, но умея да ги създавам и после да ги решавам. Търся разумно, мирно и взаимноизгодно (най-вече за мен) решение. Това, което искам, е една буца лед – в замяна на огромната защита и стабилност, които Америка осигурява на НАТО и на света в продължение на десетилетия.

Ако кажете „да“, ще бъдем много признателни. Ако кажете „не“ – ще го запомним. Това не е заплаха. Това е реалност в международните отношения. Сигурността има цена. И някой винаги я плаща. А аз, както много добре знаете, никак не обичам да плащам. И не защото, както твърди световно неизвестният премиер на България, някой си Барт Де Вевер, съм бил алчна и много гладна гъсеница, а защото съм принципен и справедлив.

Някои от вас сигурно ще ме нарекат диктатор, който не спазва ограниченията на президентската власт. Да, аз съм диктатор и единственото ми ограничение е моят собствен морал. Моят собствен разум. Само това може да ме спре. Нямам нужда от международно право. Понякога такива диктатори са нужни. Други ще ме обявят за луд. Да, аз може и да съм малко луд, но както е казал патриархът на белгийската литература Иван Вазов: „Лудите, лудите — те да са живи!“

И накрая искам да отправя любезна покана към всички мои приятели и врагове да се присъединят към председателствания пожизнено от мен „Съвет за мир“. Срещу скромната вноска от един милиард долара ще имате възможността да се направите отново на велик политик! А пък аз ще мога най-сетне да стана по-богат от оня мискинин Мъск!

Автор: Чавдар Михов, Прас Прес