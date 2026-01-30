Радев рине боклуците от Парламента, вкарва нови

Едно трябва да му се признае - Румен Радев направи предстоящите избори много по-интересни. „Интересни“ като в онова китайско проклятие, от което не можем да излезем вече 30 години. Сега поне ще се сбъдне мечтата на Асен Василев в следващия парламент да има партия с 121 депутата. Това ще е партията на Румен Радев.

Ако се погледнат социологическите нагласи и се вземе под внимание застаряването на населението, партията на Радев не само ще влезе в Парламента с гръм и трясък, но сериозно ще размести пластовете в следващото Народно събрание. Ако към процентите на Радев, прибавим твърдия електорат на ГЕРБ, а после добавим и процентите финансово мотивирани симпатизанти на Делян Пеевски, свободни места за народни представители почти не останаха. Иначе казано - малките партии ще изтекат в канала. Възможно е в следващия парламент да не влезе нито една от партиите Величие, Възраждане, ИТН, БСП, МЕЧ и хората на Доган. Излиза, че Румен Радев ще е този, който ще се справи с кризата с боклука в София. Но тъй като в природата нищо не се губи, на мястото на едните боклуци, ще дойдат други… депутати.

В централите на малките партии в последните дни цари шаш и паника. Никоя от тях вече не е сигурна, че ще премине бариерата от 4%, която в евро е само 2%. От партия Възраждане вече обмислят варианта да направят ререферерендум за запазване на българската копейка.

Във Величие са още по-притеснени. Те в този Парламент влязоха на косъм, на косъма от гривата на коня на Хан Аспарух, пък за следващия знаят, че съвсем нямат шансове. Румен Радев такъв „бой“ ще им хвърли, че ще станат експонати в Историческия парк.

По-особено е положението в ИТН. Дали ИТН ще са в Парламента или няма, от това се интересуват точно трима души в републиката - Тошко, жена му и синът му. Балабанов от своя страна е твърдо уверен, че ИТН ще влезе в парламента. Прав е! Поне отчасти. Прав е за това, че лично той, Балабанов, може да влезе в Парламента… с журналистическата си карта.

Огън гори и чергата на Ахмед Доган. Той, завалията, се е притеснил, че и от Парламента ще го изгонят. Бил чут да си мърмори: „От Росенец ме изгониха, джанам, от Сараите ме изгониха, ми аз къде да са дяна. Оскубаха Сокола, сега съм някакво колибри. Така е, като пуснах в гнездото едно кукувиче и то ме избута от него. Сега моето гнездо е Гнездо - Ново начало. Стар съм вече, философски трябва да погледна и се чудя - дали да не си сипя едно уиски с бучиниш.“

И като сме започнали с малките партии, да погледнем какво става в БСП. Те, горките бумъри, не знаят къде са, не знаят за какво се борят, не знаят кой е шеф на партията, нищо не знаят, но продължават да обират мандри. И да не влезнат в Парламента, няма и да разберат.

Спокойствие цари само в централата на МЕЧ. Техният лидер започна новата политическа кампания, като се опита да се присламчи към Румен Радев с призива „Време е за мъже“. За целта самият Руди от известно време спрял да използва гел, скоро щял да махне и балсама за устни, а някой ден - знае ли човек, може да остави и чантичката, нищо, че така му отива. Но е време за мъже, затова те се надяват да помогнат на Румен Радев и партията му, да им покажат как работи парламентът, да ги обучат един вид. С това определено ще им направят услуга - МЕЧешка услуга.

По повод партията на Радев Любен Дилов бил чут да коментира така: „Шгннъчичъштнтм вжйвнтмвжчвтжг яачпя жвнст.“ А Кирил Петков постнал в социалните мрежи „С вас сме, господин премиер!“

В централата на ДПС Ново начало днес имало необичайно оживление. Делян Пеевски - новият началник - свикал любимите си журналисти и им споделил: „Бъдете сигурни, че народът, избирателите ми, моите приятели, турци и роми, ще ни изберат отново. Лично аз не само ще вляза от Парламента, но и ще изляза от Магнитски, при това без да похарча и един лев. Българските данъкоплатци ще платят всичко, те ще ме почерпят един вид. Защото аз съм Делян с главно Д, в държавата с главно Д, и тази държава с главно Д ще плати на американския президент с главно Д - Демек ДоналД.

А ние, които на поредни избори се чудим да гласуваме ли и за кого, трябва да си напомняме с надежда, че след всички избори има израстване - по-малкото зло става по-голямо.

Автор: Калинка Тодорова, Прас Прес