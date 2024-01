На 91 години почина една от най-големите звезди на Бродуей (СНИМКИ)

Носителката на награди "Тони" е известна с успешната си театрална кариера, продължаваща почти седем десетилетия. Някои от най-забележителните ѝ роли включват Анита в "Уестсайдска история" и Роуз в "Bye Bye Birdie".

Снимка: Getty Images

Ривера е родена през 1933 г. във Вашингтон в семейството на баща пуерториканец и майка с шотландско и ирландско потекло. Започва кариерата си на Бродуей през 50-те години на миналия век, като получава роли в постановки като "Кан-кан" и "Господин Чудесен".

През 1957 г. е част от оригиналния състав на "Уестсайдска история", където изпълнява ролята на Анита - изпълнение, което проправя пътя ѝ към звездната слава на Бродуей. Скоро след това Ривера е номинирана за награда "Тони" за ролята си на Роуз в мюзикъла "Bye Bye Birdie" заедно с Дик Ван Дайк, който миналата година претърпя лека катастрофа с автомобила си. Няколко десетилетия по-късно тя се снима в друга емблематична роля: водевилната изпълнителка Велма Кели в "Чикаго".

Известна е с това, че пее, танцува и играе в многобройни бродуейски хитове през годините, както и с това, че проправя пътя за латиноамериканските жени в голямото театрално изкуство. Последната изява на Ривера на Бродуей е през 2015 г., когато тя играе Клер Заханасян в "Посещението" заедно с покойния уелски актьор и режисьор Роджър Рийс, пише БГНЕС.

Колегите и приятелите на Ривера си спомнят за нея заради ослепителното ѝ сценично присъствие и изключителните ѝ постижения. "Несравнимата Чита Ривера беше един от най-великите колеги, които съм познавал, със страхотен дух", казва актьорът Джейсън Александър в публикация в X. Актрисата Миа Фароу я нарича "автентична икона на Бродуей"."Никой, който е имал щастието да види някое от нейните представления, никога няма да забрави преживяването", заяви Фароу в X.

Chita Rivera was an authentic Broadway icon- a dazzling actress, singer and dancer. No one who was fortunate enough to have seen any of her performances, will ever forget ghe experience. She gave us so much. Thank you to the magnificent, irreplaceable Chita Rivera pic.twitter.com/91516oORFv