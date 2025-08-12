Тръмп срещу Путин в Аляска: какви са вашите очаквания? Анкетата на Actualno

Срещата между Путин и Доналд Тръмп следващата седмица в Аляска би могла да доведе до рязка промяна на курса за войната в Украйна според едни анализатори: или да се окаже не толкова съдбоносен етап от преговорите, според други.

Затова днес питаме нашите читатели: Какво очакват от преговорите между Путин и Тръмп следващата седмица в Аляска?

Преди да посочите своя отговор в анкетата на Actualno.com (опциите са в края на статията), нека обявявам и резултатите от предишното ни допитване. В него зададохме въпроса:

Кой носи отговорност за кризата с пожарите в страната?

206 гласа (30 %) смятат, че отговорността е на държавата. Липсата на модерна техника и бърза реакция води до хиляди декари изгорена растителност.

448 гласа (66 %) са на мнение, че човешкото безхаберие е причина номер едно за летните опустошения. И че ако не проявим персонално по-голяма отговорност, няма как да възпрем горенето.

66 гласа (4%) смятат, че пожари има всяко лято и не може да се направи нищо - такива са циклите на природата.

А сега питаме за друго:

Какво очаквате от преговорите между Тръмп и Путин в Аляска?

а) Сделка: И постепенно затихване на войната в Украйна.

б) Статукво: много приказки и нищо реално на практика.

в) Ескалация на конфликта.

Ще се радваме да разберем какво мислите! Може да отговорите тук.

P.S. Анкетата ни не е представителна социологическа извадка, а начин да общуваме с читателите и да разберем какво мислят по важни за обществото въпроси.