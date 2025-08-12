Войната в Украйна:

12 август 2025, 13:50 часа 216 прочитания 0 коментара
Тръмп срещу Путин в Аляска: какви са вашите очаквания? Анкетата на Actualno

Срещата между Путин и Доналд Тръмп следващата седмица в Аляска би могла да доведе до рязка промяна на курса за войната в Украйна според едни анализатори: или да се окаже не толкова съдбоносен етап от преговорите, според други. 

Затова днес питаме нашите читатели: Какво очакват от преговорите между Путин и Тръмп следващата седмица в Аляска? 

Преди да посочите своя отговор в анкетата на Actualno.com (опциите са в края на статията), нека обявявам и резултатите от предишното ни допитване. В него зададохме въпроса: 

Кой носи отговорност за кризата с пожарите в страната?

206 гласа (30 %) смятат, че отговорността е на държавата. Липсата на модерна техника и бърза реакция води до хиляди декари изгорена растителност. 

448 гласа (66 %) са на мнение, че човешкото безхаберие е причина номер едно за летните опустошения. И че ако не проявим персонално по-голяма отговорност, няма как да възпрем горенето.  

66 гласа (4%) смятат, че пожари има всяко лято и не може да се направи нищо - такива са циклите на природата. 

А сега питаме за друго:

Какво очаквате от преговорите между Тръмп и Путин в Аляска? 

а) Сделка: И постепенно затихване на войната в Украйна.

б) Статукво: много приказки и нищо реално на практика. 

в) Ескалация на конфликта. 

Ще се радваме да разберем какво мислите! Може да отговорите тук.

 

P.S. Анкетата ни не е представителна социологическа извадка, а начин да общуваме с читателите и да разберем какво мислят по важни за обществото въпроси. 

Георги Петров
