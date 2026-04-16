Премиера на "Кавказкият тебеширен кръг" от Бертолт Брехт в Театър НАТФИЗ

На 23 април 2026 г. от 19:30 ч. на Сцена 47 в Театър НАТФИЗ ще се състои премиерата на спектакъла "Кавказкият тебеширен кръг" – едно от най-значимите произведения на епическия театър на Бертолт Брехт, с режисьор проф. Маргарита Младенова и асистент-режисьор Албена Георгиева. Сценографията е дело на Иво Николов, автор на оригиналната музика и вокален педагог е Асен Аврамов, а словесното действие е разработено от доц. Тодор Димитров-Мечкарски.

Още: Студенти от НАТФИЗ правят филм за трафика на деца и личната отговорност (ВИДЕО)

Спектакълът е първата голяма премиера на студентите от трети курс специалност "Актьорство за драматичен театър" от класа на проф. Маргарита Младенова и проф. Иван Добчев: Александър Стоянов, Александра Малинова, Александра Негованска, Виктор Денков, Виктор Тумбев, Виктория Боволарска, Волен Кръстев, Ивана Ценкуловска, Калоян Костов, Неделчо Петров, Никола Танев, Нора Малинова, Павел Стоилов, Ралица Воденичарска, Ронит Алмагор, София Крачанова и Явор Кьосев.

Фотограф: Венета Паунова

По думите на проф. Младенова, независимо кога са създадени големите текстове, езикът на живия театър не просто ги "превежда" в сегашно време, а "отваря" тук-сега към там-винаги, като осмисля човека в цялото битие. "Знаменитата история за Груша Вахнадзе, която взема забравения малък Михайло не защото иска или е длъжна, а защото не може да го остави на смъртта – очертава около всеки от нас тебеширения кръг на човешкото, поставя големия въпрос за какво сме тук! В контекста на войни, подмяна на ценности, корупция и беззаконие, безкултурие и популизъм – "ужасното изкушение да вършиш добро" не е абстрактна идея – то е единствено възможния личен гестус срещу самозабравилото се его на силните. Единственото надеждно действие срещу цивилизационната катастрофа – да си отговорен за нещо по-високо от твоя интерес. За студентите от нашия клас навлизането в поетиката на Бертолт Брехт им помага да мислят, да виждат, да имат собствен поглед върху света и човека; да откриват високата цел на живия театър; да порастват професионално и личностно."

Още: Народен театър "Иван Вазов" ще свързва разследващата журналистика и сцената